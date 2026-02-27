Как работает рынок «Апрашка» в Санкт-Петербурге?

Рынок Апраксин двор в Санкт-Петербурге открыт ежедневно, без выходных.

Апраксин двор, известный в народе как «Апрашка», — исторический рынок в центре Санкт-Петербурга, который существует с середины XVIII века. Рынок работает ежедневно с 09:00 до 20:00.

Сегодня это место сочетает в себе наследие прошлого и современную торговлю, сохраняя атмосферу колоритного базара.



Адрес рынка: Садовая улица, 28–30, корп. 23.

Ассортимент: на рынке продают одежду (в том числе из Европы, Вьетнама и Китая), обувь, галантерею, сумки, бытовую химию, часы, бижутерию, посуду, игрушки, сувениры, косметику, ткани и шторы. Есть оптовая торговля — например, можно купить колготки, носки или сигареты в большом количестве.

Инфраструктура: на территории работают крытые павильоны на несколько этажей, напоминающие торговые центры (в одном из них есть эскалатор). Некоторые товары выставлены на улице — в витринах, лотках и развалах.

Оплата: принимаются наличные, карты, возможен безналичный расчёт и онлайн-оплата.

Парковка: можно подъехать на машине со стороны улиц Садовая, Ломоносова или с набережной Фонтанки и Апраксина переулка. Припарковаться — на этих же улицах.

Общественный транспорт: рядом станции метро «Сенная площадь», «Спасская», «Садовая», «Гостиный двор» и «Невский проспект».

Особенности

Атмосфера: посетители отмечают, что «Апрашка» сохраняет дух 90-х — здесь шумно, тесно, а продавцы могут быть навязчивыми. Некоторые считают это место атмосферным и отмечают «особый вайб».

Состояние территории: значительная часть площади рынка находится в запущенном состоянии — корпуса, нуждающиеся в реставрации, затянуты сеткой, многие проезды пустуют. Однако ближе к Садовой улице и Апраксину переулку торговля активна в любой сезон и погоду.

Исторический контекст: комплекс занимает 14 гектаров и является объектом культурного наследия. На территории сохранились каменные павильоны XIX века и надстройки начала XX века. В прошлом здесь торговали не только товарами, но и животными, редкими книгами, золотом, оружием и предметами искусства.

