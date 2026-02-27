Жена уговорила продать Toyota RAV4 - за эти деньги купили Chery Tiggo 8 Pro: честный отзыв

Житель Димитровграда недавно столкнулся с непростым выбором: оставить надежный Toyota RAV4 или рискнуть и пересесть на современный Chery Tiggo 8 Pro. Старый японский кроссовер служил верой и правдой много лет, но морально устарел.
Жена давно мечтала об автомате, а знакомство с салоном китайского авто стало последней каплей. Мужчина сомневался из-за стереотипов о надежности, но аргументы супруги и желание новизны победили.
В итоге семья продала проверенную машину и купила «китайца». Владелец поделился первыми впечатлениями и сомнениями.
Прощание с Toyota RAV4
В 2013 году Сергей купил RAV4 с пробегом 38 000 км. За 10 лет машина ни разу серьезно не ломалась: единственная поломка - замена раздаточной коробки на 285 000 км. Двигатель не вскрывали, расход масла был минимальным. К моменту продажи пробег составил 335 000 км.
Автомобиль всегда заводился в мороз, не боялся плохого топлива и исправно возил по бездорожью. Но салон устарел, а механика надоела жене, особенно после поездки на море в пробках.
Покупка Chery Tiggo 8 Pro
Решающую роль сыграла подруга жены с Tiggo 8 Pro. Современный салон и дизайн впечатлили супругу. Расчеты показали: если продать RAV4 за 1,4 млн и добавить 200 000, можно купить трехлетний Tiggo.
Легендарного "японца" продали быстро. Через пару дней нашелся Chery 2021 года за 1,6 млн с пробегом 68 000 км. Диагностика показала лишь мелкие недочеты.
Первые впечатления
Плюсы Chery:
- 186 сил, машина резвее RAV4;
- современный салон;
- хороший клиренс, уверенно едет по легкому бездорожью.
Робот иногда работает с задержками, но к этому можно привыкнуть. Главная проблема - чувство неуверенности. Владелец боится, что машина «посыплется», как говорят стереотипы.
Пока что за 7000 км пробега проблем нет. Семья довольна. Но владелец уже решил: больше 200 000 км на этом авто не проедет. Дальше придется покупать или новый Chery, если докажет надежность, или возвращаться обратно к Toyota, сообщает "Pro авто".
Ранее "Городовой" рассказал, сколько нужно прогревать автомобиль зимой.