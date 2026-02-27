Жена уговорила продать Toyota RAV4 - за эти деньги купили Chery Tiggo 8 Pro: честный отзыв

Сравнение Chery Tiggo 8 Pro и Toyota RAV4

Житель Димитровграда недавно столкнулся с непростым выбором: оставить надежный Toyota RAV4 или рискнуть и пересесть на современный Chery Tiggo 8 Pro. Старый японский кроссовер служил верой и правдой много лет, но морально устарел.

Жена давно мечтала об автомате, а знакомство с салоном китайского авто стало последней каплей. Мужчина сомневался из-за стереотипов о надежности, но аргументы супруги и желание новизны победили.

В итоге семья продала проверенную машину и купила «китайца». Владелец поделился первыми впечатлениями и сомнениями.

Прощание с Toyota RAV4

В 2013 году Сергей купил RAV4 с пробегом 38 000 км. За 10 лет машина ни разу серьезно не ломалась: единственная поломка - замена раздаточной коробки на 285 000 км. Двигатель не вскрывали, расход масла был минимальным. К моменту продажи пробег составил 335 000 км.

Автомобиль всегда заводился в мороз, не боялся плохого топлива и исправно возил по бездорожью. Но салон устарел, а механика надоела жене, особенно после поездки на море в пробках.

Покупка Chery Tiggo 8 Pro

Решающую роль сыграла подруга жены с Tiggo 8 Pro. Современный салон и дизайн впечатлили супругу. Расчеты показали: если продать RAV4 за 1,4 млн и добавить 200 000, можно купить трехлетний Tiggo.

Легендарного "японца" продали быстро. Через пару дней нашелся Chery 2021 года за 1,6 млн с пробегом 68 000 км. Диагностика показала лишь мелкие недочеты.

Первые впечатления

Плюсы Chery:

186 сил, машина резвее RAV4;

современный салон;

хороший клиренс, уверенно едет по легкому бездорожью.

Робот иногда работает с задержками, но к этому можно привыкнуть. Главная проблема - чувство неуверенности. Владелец боится, что машина «посыплется», как говорят стереотипы.

Пока что за 7000 км пробега проблем нет. Семья довольна. Но владелец уже решил: больше 200 000 км на этом авто не проедет. Дальше придется покупать или новый Chery, если докажет надежность, или возвращаться обратно к Toyota, сообщает "Pro авто".

