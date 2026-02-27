Мужской характер России: города, где бронза и камень остановили врага - находясь там, чувствуешь, как стучит в груди

Места, где прошлое оживает на улицах

Каждый город особенный по-своему. Но есть такие, где история чувствуется особенно сильно — она словно впиталась в камни, холмы и старые стены. Эксперты Высшей школы бизнеса ВШЭ рассказали о российских городах, чье прошлое тесно связано с военными событиями.

Великий Новгород

Гулять тут лучше всего с кремля — мощные стены XV века до сих пор стоят на высоком берегу Волхова. Внутри — Софийский собор и знаменитый памятник «Тысячелетие России». Среди его героев легко найти Александра Невского: именно он водил новгородцев в бой против шведов и немецких рыцарей. А еще в городе есть Монумент Победы — напоминание о том, что в войну Новгород разбомбили почти под ноль, а потом отстроили заново.

Козельск

Маленький город в Калужской области вошел в историю как «злой». Весной 1238 года его жители семь недель держались против войск хана Батыя. Все погибли, но врагу досталось крепко. Тот древний Козельск был не там, где нынешний, — археологи нашли его следы у хутора Ратный. Рядом, кстати, знаменитая Оптина пустынь, куда ездили Гоголь и Достоевский.

Керчь

Город стоит на узком проливе между Черным и Азовским морями. Кто тут только не воевал за это место! С вершины горы Митридат видно оба моря сразу. Тут и старая турецкая крепость, и места, где русский флот Ушакова бил турков. А в Великую Отечественную Керчь пережила жуткие бои — город несколько раз переходил из рук в руки.

Смоленск

Главная достопримечательность — крепостная стена длиной почти семь километров. Она веками первой встречала врагов, идущих на Москву. В башне «Громовая» сейчас музей, где рассказывают про знаменитую трехлетнюю осаду поляками. А еще Смоленск крепко досталось и Наполеону, и фашистам — бои 1941 года надолго задержали немцев на подступах к столице.

Севастополь

Тут военная история повсюду. На Историческом бульваре — огромная панорама «Оборона Севастополя» 1855 года, где все как живое. Михайловская батарея — старая крепость, где сейчас музей Крымской войны. На Сапун-горе — диорама штурма 1944 года. Но сильнее всего пробирает 35-я батарея: можно спуститься в подземелья на 25 метров и своими глазами увидеть, где держались до последнего защитники города в 1942-м.

