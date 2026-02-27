Провели отпуск на Пхукете и пожалели - опасности здесь на каждом шагу: о чем не предупреждают гиды

Пхукет пользуется популярностью у российских туристов. Большинство людей представляют это место райским, ведь именно здесь можно насладиться теплым морем, красивыми пляжами, необычной природой. Но тут встречаются и опасности, о которых нужно знать каждому путешественнику. Об этом никогда не рассказывают туроператоры и гиды.
Змеи
На территории Таиланда проживает более 200 видов змей, 30 из которых считаются ядовитыми. Укусы змей – редкое явление на Пхукете, но не нужно расслабляться. Стоит отказаться от прогулок в высокой траве, а при встрече со змеей не пытаться ей навредить.
Скорпионы
«Здесь обитает 18 видов скорпионов, от черных до светло-коричневых, от крупных размером в 20 сантиметров до крошечных размером с ноготь. Они не считаются агрессивными, но однозначно укусят, если на них наступить. Их укус неприятен, но и не более опасен, чем пчелиный или осиный», - сообщает Home in Phuket.
Комары
Комары могут стать переносчиками лихорадки Денге, поэтому от них потребуется защита в виде репеллентов, подбора правильной одежды. Перед заселением в отель убедитесь, что в номере есть москитные сетки.
Дорожное движение
«Мотобайки – это довольно распространенный и доступный вид транспорта, арендовать который не составит особого труда. Но многие туристы не имеют достаточного опыта вождения, что приводит к частым авариям. Здесь много крутых поворотов и спусков», - рассказывает «Онлайн-Пхукет».
Пляжи
В сезон дождей здесь часто возникают обратные течения, препятствовать которым практически не представляется возможным. Самые опасные пляжи Пхукета – Карон и Най Харн. Нельзя купаться при сильных волнах, также важно следовать предупреждающим флагам, установленным на пляжах.
Ранее портал «Городовой» рассказал, какой российский город не получится отличить от Италии.