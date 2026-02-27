Городовой / Город / Королевский подарок к 8 Марта: Петергоф и Ораниенбаум откроет свои двери бесплатно
Королевский подарок к 8 Марта: Петергоф и Ораниенбаум откроет свои двери бесплатно

Опубликовано: 27 февраля 2026 21:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Culture_RF
Чтобы попасть в музеи бесплатно, женщинам необходимо получить билет в кассах в день посещения.

В Международный женский день женщины смогут бесплатно войти в Большой петергофский дворец и Большой Меншиковский дворец в Ораниенбауме. Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника «Петергоф».

Для бесплатного посещения дамам нужно будет взять билет в кассах прямо в день визита.

Большой петергофский дворец — центральное сооружение знаменитого дворцово-паркового комплекса. Его строили выдающиеся архитекторы XVIII–XIX веков, такие как Растрелли, Фельтен, Земцов и другие.

Дворец был летней торжественной резиденцией российских императоров. Во время Великой Отечественной войны он сильно пострадал, но потом его восстановили.

Большой Меншиковский дворец расположен в Ораниенбауме (Ломоносов). Это самое древнее здание ансамбля, построенное с участием первого петербургского губернатора Александра Меншикова.

Дворец почти не поврежден и остался аутентичным памятником архитектуры первой половины XVIII века.

Кстати, Эрмитаж тоже объявил 8 марта бесплатным днем: по специальным билетам можно будет осмотреть Главный музейный комплекс, Главный штаб, Зимний дворец Петра I и другие объекты.

Автор:
Юлия Аликова
Город
