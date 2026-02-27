Королевский подарок к 8 Марта: Петергоф и Ораниенбаум откроет свои двери бесплатно

В Международный женский день женщины смогут бесплатно войти в Большой петергофский дворец и Большой Меншиковский дворец в Ораниенбауме. Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника «Петергоф».
Для бесплатного посещения дамам нужно будет взять билет в кассах прямо в день визита.
Большой петергофский дворец — центральное сооружение знаменитого дворцово-паркового комплекса. Его строили выдающиеся архитекторы XVIII–XIX веков, такие как Растрелли, Фельтен, Земцов и другие.
Дворец был летней торжественной резиденцией российских императоров. Во время Великой Отечественной войны он сильно пострадал, но потом его восстановили.
Большой Меншиковский дворец расположен в Ораниенбауме (Ломоносов). Это самое древнее здание ансамбля, построенное с участием первого петербургского губернатора Александра Меншикова.
Дворец почти не поврежден и остался аутентичным памятником архитектуры первой половины XVIII века.
Кстати, Эрмитаж тоже объявил 8 марта бесплатным днем: по специальным билетам можно будет осмотреть Главный музейный комплекс, Главный штаб, Зимний дворец Петра I и другие объекты.