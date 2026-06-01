Никакой суеты, только свой квартал: где в Питере искать «оазисы», в которых есть всё

Петербург большой и разброс цен на квартиры тоже разный.

Раньше все искали жилье «в двух минутах от метро». Сегодня приоритеты изменились.

Как рассказала "Городовому" президент компании "Коллегия Риэлторов" Елена Ковалерова-Павловская, платежеспособные люди больше не хотят жить в толпе.

Им нужен «город в городе»: чтобы классная школа, фитнес с бассейном и приличный ресторан были прямо в радиусе километра.

Разбираемся вместе с экспертом, как устроены современные питерские «оазисы» и сколько стоит там поселиться.

Логика «оазиса»: почему метро больше не главное

Современные кварталы комфорт- и бизнес-класса живут по своим правилам. Богатые жильцы часто ездят на авто, поэтому близость к вестибюлю метро для них скорее минус.

Метро — это шум, суета и случайные люди.

Бизнес это чувствует. Дорогие супермаркеты («Азбука Вкуса», «Евроспар»), частные клиники и пункты выдачи заказов открываются прямо в таких домах.

Им выгоднее обслужить сто обеспеченных соседей, чем тысячу случайных прохожих. Так формируются закрытые локации, где безопасно, тихо и всё под рукой.

"Например, если говорить про Выборгский район, то здесь такой "оазис". Это Выборгское шоссе, Композиторов, 12, новые дома. И здесь всё сформировано, то есть детский сад отличный, прекрасная школа, ряд колледжей есть. При этом рядом фитнес-хаус не один с бассейном, и Азбука вкуса. Ты находишься в этой локации безопасной, где везде видеонаблюдение и есть вся инфраструктура", - говорит эксперт.

Золотая тройка: Приморский, Московский, Выборгский

Если вам важна экология и парки, то смотреть нужно в эти три стороны.

Приморский район. Самый популярный. Рядом залив, Лахта-центр и Юнтоловский заказник. Инфраструктура тут новая, дороги широкие. Московский район. Это статус. Сталинский ампир, широкие проспекты, много зелени и прямой путь в аэропорт или центр. Выборгский район. Северная столица внутри столицы. Парки (Сосновка, Шуваловский) и озера делают его очень уютным для семей.

Центр: только для туристов?

Жить на Невском или у Восстания сегодня — сомнительное удовольствие. Там шумно, вечные пробки, проблемы с парковкой и обычными продуктовыми магазинами.

Центр Петербурга всё больше превращается в большой отель.

Для жизни в центре петербуржцы выбирают два направления:

Петроградка. Здесь кипит жизнь, много модных бутиков и маленьких кафе.

Здесь кипит жизнь, много модных бутиков и маленьких кафе. Васильевский остров. Его старая часть — тихая и интеллигентная. Новая (намыв) — современная и с видом на море, хотя там пока не хватает деревьев и школ.

"Мы все для себя понимаем, что в центре жить проблематично, неудобно, некомфортно. Начиная от передвижения и заканчивая, конечно же, школой, кружками и магазинами", - рассказывает риэлтор.

Эконом-вариант: «Города в городе»

Кудрово и Девяткино часто ругают, но у них есть огромный плюс — автономность. Это молодые районы, где в каждом доме есть пекарня, салон красоты и аптека.

Люди там могут неделями не выезжать в центр, потому что внутри «человейника» есть всё для жизни за разумные деньги.

Цена вопроса: сколько стоит аренда?

Цены в Петербурге за последний год ощутимо выросли. Вот примерные цифры за хорошую однокомнатную квартиру или «евродвушку»:

Аренда в районах ТОП, новые дома: 1-комнатная квартира от 50 000, 2-комнатная квартира 80-100 тысяч, если отличное состояние .

. В районах, удалённых от метро Кудрово и прочие: 1-комнатная квартира от 50 тысяч рублей.

Итог просто: если есть деньги, ищите «оазисы» в Выборгском или Приморском районах. Если хочется движухи и эстетики — Петроградка. Если бюджет ограничен — новые кварталы на окраинах, там инфраструктура сейчас растет быстрее всего.

