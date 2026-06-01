Подземная «Любовь» весом в 300 тонн: на Ташкентской улице начали готовить плацдарм для новой станции метро
Подземная «Любовь» весом в 300 тонн: на Ташкентской улице начали готовить плацдарм для новой станции метро

Опубликовано: 1 июня 2026 13:33
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Специалисты ведут активную проходку околоствольных дворов.

Петербургское метро продолжает расти в сторону юго-запада. Сейчас всё внимание приковано к будущей Коричневой ветке (Красносельско-Калининской линии).

Один из самых важных участков — станция «Заставская». Рассказываем, что там происходит прямо сейчас и почему это важно для города.

Что строят под Ташкентской улицей?

На глубине, через шахту № 848, строители прокладывают так называемые околоствольные дворы, сообщает канал "Подземник". Если говорить просто — это технические помещения и коридоры прямо у «входа» в шахту.

Работы идут бодро: в одну сторону уже уложили 26 бетонных колец, в другую — 27. Именно отсюда позже начнут копать основные тоннели, которые выведут к разным концам будущей платформы.

Зачем нужна «Заставская»?

Главная фишка новой станции — пересадка. «Заставская» соединится с «Московскими воротами» на Синей ветке.

Для жителей это станет огромным облегчением. Сейчас, чтобы перебраться с одной линии на другую в этом районе, приходится делать большой крюк.

Новая станция свяжет историческую часть Московской заставы с новыми районами города коротким путем.

«Любовь» в петербургском стиле

Петербург — город романтиков, и даже тяжелую технику у нас называют с душой. Новый проходческий щит, который изготовили на нашем Обуховском заводе, получил имя «Любовь».

Имя выбирали всем городом. В народном голосовании «Любовь» обошла «Софью» и «Ассоль», набрав почти половину голосов. Кстати, это не просто красивая традиция — давать щитам женские имена принято у метростроителей по всему миру.

Мощная техника и российская сборка

Щит «Любовь» — это настоящий подземный гигант:

  • Вес: 300 тонн (как несколько тяжелых самолетов).
  • Управление: Полностью автоматизированное, «умная» система следит за каждым миллиметром проходки.
  • Импортозамещение: Это наш родной агрегат, сделанный в Петербурге, что особенно важно сейчас для стабильной стройки.

Когда ждать запуска?

График плотный. Сразу после ПМЭФ (Петербургского экономического форума) в июне щит отправят «в бой». «Любовь» присоединится к своей «коллеге» — щиту по имени «Вера», которая уже работает на линии.

Всего в петербургской подземке будут работать шесть таких щитов одновременно. Если всё пойдет по плану, строительство Коричневой ветки заметно ускорится.

Жителям Юго-Запада остается только набраться терпения — метро становится всё ближе.

Ранее «Городовой» рассказывал, как Петербург изменится ради ПМЭФ.

