12 килограммов счастья и две няни в придачу: в Петербурге четыре близняшки отправились домой на новом автомобиле

Счастливых родителей из роддома встречал Александр Беглов.

Чудо произошло в семье Оксаны и Виталия Морозовых из Петербурга. На днях их жизнь официально поменялась и в доме ппоявились четыре принцессы — девочек наконец-то выписали из больницы домой.

Крохи весом с пачку сахара

Анна, София, Василиса и Анастасия родились еще в начале апреля. Появление четверни — событие невероятно редкое, один случай на сотни тысяч.

Малышки родились раньше срока и были совсем крошечными — каждая весила чуть больше килограмма.

Первые месяцы жизни девочки провели не в уютных кроватках, а в реанимации и отделении патологии, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Врачи 17-го роддома и Первой городской больницы совершили настоящий подвиг. Они буквально «выхаживали» каждую девочку круглосуточно.

Сейчас всё самое страшное позади: малышки окрепли и набрали вес до 3 килограммов. Теперь их можно спокойно брать на руки и везти домой.

Подарок, который поместит всех

На выписку приехал губернатор Петербурга Александр Беглов. Он понимал: в обычный седан такая большая семья с четырьмя колясками просто не влезет.

Поэтому главным подарком стали ключи от нового вместительного семейного автомобиля. Теперь у Морозовых не будет проблем с поездками в поликлинику или в парк.

Как справляться с четырьмя младенцами?

Многие родители знают, как трудно бывает с одним новорожденным. С четырьмя — нагрузка возрастает в геометрической прогрессии.

Чтобы мама не сошла с ума от усталости, город закрепил за семьей двух социальных нянь. Они будут помогать кормить, гулять и переодевать дочек.

Что еще получила семья:

Официальный статус многодетных.

Крупные единовременные выплаты (за рождение сразу четверых).

Ежемесячные пособия на каждого ребенка.

Редкий случай для всей страны

На данный момент это единственная четверня в России, родившаяся в этом году. Для Петербурга это тоже историческое событие — подобные случаи в городе происходят крайне редко (предыдущий раз был в 2019 году).

Сейчас мама и папа привыкают к новой роли. Впереди у них много бессонных ночей, но, как говорят сами родители, это «счастье, умноженное на четыре». Девочки чувствуют себя хорошо и готовы к знакомству со своим новым домом.

Ранее «Городовой» рассказывал, Москва обошела Петербург по доступности жизни для семей.