Жизнь без дефицита: Москва обошела Петербург по доступности жизни для семей

В пятёрке лидеров — добывающие регионы и Москва.

Петербург снова подтвердил статус одного из самых комфортных городов для жизни с детьми. В свежем рейтинге «РИА Новости» наш город занял восьмую строчку по уровню благосостояния семей.

Давайте разберемся, что это значит в рублях и как власти планируют помогать тем, кому «не повезло» зарабатывать чуть больше прожиточного минимума.

Считаем «свободные» деньги

Аналитики взяли стандартную семью: двое работающих родителей и двое детей. Они вычли из средних зарплат прожиточный минимум (траты на еду, одежду и коммуналку) и посмотрели, сколько остается «на руках».

В Петербурге эта сумма составила 70,2 тысячи рублей. Для сравнения: в среднем по России у семей остается около 51,5 тысячи. Если в семье один ребенок, то свободный остаток в Петербурге еще выше — почти 88 тысяч рублей.

Это те деньги, которые можно потратить на отпуск, ремонт, кружки для детей или просто отложить на черный день.

Кто обогнал Петербург?

Несмотря на высокие позиции, Петербург уступает регионам, где много нефти, газа или золота.

Ямал — абсолютный лидер. Там у семьи остается 141 тысяча рублей.

Москва на пятом месте с результатом 84,6 тысячи.

ХМАО, Магадан и Сахалин также впереди из-за северных надбавок.

А вот на Кавказе ситуация сложная. В Ингушетии и Чечне официальных зарплат не хватает даже на базовые нужды — там «остаток» уходит в минус.

Ловушка «лишних ста рублей»

Главная новость для петербуржцев даже не рейтинг, а новый закон. Раньше многие семьи попадали в обидную ситуацию: их доход был выше прожиточного минимума буквально на сто-двести рублей.

Из-за этой «мизерной прибавки» им отказывали в детских пособиях.

Депутаты решили исправить эту несправедливость. Теперь, если доход превышает норму не более чем на 10%, выплаты всё равно сохранят.

Что важно знать:

Пособие составит более 10 тысяч рублей каждый месяц. Мера затронет около 360 многодетных семей города. На это из бюджета выделят 130 миллионов рублей.

