С 1 июня сотрудники ГИБДД начнут заглядывать в бардачок: один лист бумаги, который сэкономит ваши нервы

На дорогах стартуют масштабные рейды.

Ряд нововведений вступает в силу с 1 июня. Портал Deita.ru сообщает, что особое внимание сотрудники ГАИ намерены уделять автомобилистам, которые отправляются на дачи и путешествия.

Какой документ советуют возить каждому водителю

Главным объектом внимания станет бумажный бланк европротокола. Именно он позволяет самостоятельно оформить незначительное ДТП без вызова инспекторов.

Хотя содержимое бардачка считается личным пространством водителя, при проведении официального досмотра инспекторы вправе проверить наличие необходимых документов и принадлежностей, включая бланк европротокола, который теперь надо возить с собой.

Что ещё будут проверять

Во время рейдов внимание уделят и обязательному оснащению автомобиля. Инспекторы могут проверить знак аварийной остановки. Он должен соответствовать действующим требованиям, быть исправным и находиться в доступном месте, а не под завалами вещей в багажнике.

Кроме того, специалисты рекомендуют не отказываться от аптечки и огнетушителя, несмотря на отмену штрафов за их отсутствие. В экстренной ситуации эти предметы могут оказаться крайне важными.

Почему не стоит полагаться только на смартфон

Эксперт портала "Автостат" Игорь Моржаретто советует всегда иметь при себе оригиналы водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства.

Несмотря на введённые недавно QR-коды, по которым инспектор может считать данные о владельце автомобиля, доступ к интернету может быть не везде.

"На многих трассах пока нет устойчивого сигнала интернета. Для полноценной работы системы, позволяющей предъявлять документы в электронном виде, необходимо, чтобы сеть была доступна хотя бы на всей протяженности федеральных дорог", - рассказал он.

Если во время проверки возникнут технические сбои в электронных базах данных, одного QR-кода в телефоне может оказаться недостаточно. В этом случае процедура подтверждения личности и проверки документов способна заметно затянуться.

