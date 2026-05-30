Финансовый гороскоп на неделю с 1 по 7 июня 2026 года: ценные советы для каждого знака Зодиака

Прогноз от портала "Городовой" на первую неделю лета

Портал "Городовой" опубликовал финансовый гороскоп на неделю с 1 по 7 июня 2026 года. Он рассчитан для каждого знака Зодиака.

Овнам пора заняться крупными покупками, так как более подходящего момента уже не будет.

Тельцы получат деньги, которые закроют многие финансовые "дыры", позволят решить проблемы.

Близнецам стоит проявить аккуратность к деньгам, ведь любые траты не принесут удовольствия и пользы.

Раки найдут выход из сложной ситуации, которая мешала нормально жить и зарабатывать.

Львам придется сделать выбор, который коснется их окружения. Пора вычеркнуть из своей жизни некоторых людей.

Девам необходимо минимизировать все риски, поэтому нельзя соглашаться на любые предложения, давать деньги в долг.

Весы должны совершать только запланированные покупки, иначе восполнить потраченные деньги будет очень сложно.

Скорпионам пора заняться карьерой, существует большой шанс достичь успеха в том направлении, в котором они хорошо разбираются.

Стрельцы смогут получить неожиданный подарок, который покажет, как к ним относятся люди. Принимать его или нет - решать только им.

Козерогам нужно перестать мечтать о денежном изобилии, так как пора спуститься на землю и начать жить реальным.

Водолеи поймут, где совершили ошибку, после чего смогут все исправить в свою пользу.

Рыбам следует прислушаться к интуиции, ведь она подскажет верное направление для успеха.

