Никаких «слепых зон»: в Петербурге расширяют сеть Wi-Fi и ускоряют LTE в местах для прогулок
Лето в Петербурге — это время долгих прогулок. Мы идем в парки, чтобы отдохнуть, но телефон всегда с собой. Нужно посмотреть маршрут или просто послушать музыку онлайн.
Чтобы связь не «лагала» в самый нужный момент, операторы решили серьезно обновить сеть к туристическому сезону.
Что изменилось и где станет быстрее?
Специалисты МТС поработали над связью в 10 районах города. В жилых кварталах и зеленых зонах добавили новые базовые станции стандарта LTE, сообщили в пресс-службе компании.
Для этого задействовали все частоты: от низких (которые хорошо пробивают стены домов) до высоких (которые дают максимальную скорость).
Теперь интернет будет «летать» в популярных местах:
- В огромных лесопарках: Сосновке, Ржевском и Юнтоловском.
- В уютных садах: «Василеостровец», Юсуповский и «Олимпия».
- В спальных районах: парки «Малиновка», «Озеро Долгое» и «Город Героев».
Бесплатный Wi-Fi: городские сети не отстают
Если мобильный интернет вдруг подводит, выручает городская сеть SPB_FREE. Сейчас в городе уже больше тысячи таких точек. Они работают в метро, библиотеках, МФЦ и на многих остановках.
Интересный факт: Петербург планирует в разы увеличить количество бесплатных точек доступа.
Первым в очереди стоит Кировский район. Местные жители жаловались, что в некоторых местах мобильный сигнал пропадает, а зацепиться за бесплатный Wi-Fi негде.
Депутаты услышали и хотят сделать район пилотной площадкой для тотального покрытия бесплатным интернетом.
