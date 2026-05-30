Никаких «слепых зон»: в Петербурге расширяют сеть Wi-Fi и ускоряют LTE в местах для прогулок
Никаких «слепых зон»: в Петербурге расширяют сеть Wi-Fi и ускоряют LTE в местах для прогулок

Опубликовано: 30 мая 2026 01:50
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Svetlana Vozmilova
Парки и сады Петербурга перевели на новые скорости интернета к началу лета.

Лето в Петербурге — это время долгих прогулок. Мы идем в парки, чтобы отдохнуть, но телефон всегда с собой. Нужно посмотреть маршрут или просто послушать музыку онлайн.

Чтобы связь не «лагала» в самый нужный момент, операторы решили серьезно обновить сеть к туристическому сезону.

Что изменилось и где станет быстрее?

Специалисты МТС поработали над связью в 10 районах города. В жилых кварталах и зеленых зонах добавили новые базовые станции стандарта LTE, сообщили в пресс-службе компании.

Для этого задействовали все частоты: от низких (которые хорошо пробивают стены домов) до высоких (которые дают максимальную скорость).

Теперь интернет будет «летать» в популярных местах:

  • В огромных лесопарках: Сосновке, Ржевском и Юнтоловском.
  • В уютных садах: «Василеостровец», Юсуповский и «Олимпия».
  • В спальных районах: парки «Малиновка», «Озеро Долгое» и «Город Героев».

Бесплатный Wi-Fi: городские сети не отстают

Если мобильный интернет вдруг подводит, выручает городская сеть SPB_FREE. Сейчас в городе уже больше тысячи таких точек. Они работают в метро, библиотеках, МФЦ и на многих остановках.

Интересный факт: Петербург планирует в разы увеличить количество бесплатных точек доступа.

Первым в очереди стоит Кировский район. Местные жители жаловались, что в некоторых местах мобильный сигнал пропадает, а зацепиться за бесплатный Wi-Fi негде.

Депутаты услышали и хотят сделать район пилотной площадкой для тотального покрытия бесплатным интернетом.

