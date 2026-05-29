Петербургское лето по расписанию: ловим ночной перерыв в дождях и готовимся к июньским +25

В Петербург наконец-то идет настоящее лето.

Похоже, небесная канцелярия над Петербургом сменила гнев на милость. Тот самый огромный циклон, который заливал нас дождями и заставлял кутаться в шарфы, наконец-то выдыхается. Терпеть осталось совсем чуть-чуть.

Последние капли в субботу

Пятница еще капризничает: на улице около +10 градусов и сыро. Но это финальный аккорд холодов. В ночь на субботу дожди возьмут паузу, так что можно спокойно погулять.

Правда, днем в субботу тучи снова соберутся и прольются дождем, но станет уже заметно теплее — столбик термометра перешагнет отметку в +10 градусов.

Воскресенье: день перемен

Как сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов, настоящий перелом в погоде случится в воскресенье. Город наконец-то «подсохнет».

Осадки прекратятся, ветер стихнет, и из-за туч должно выглянуть солнце. Воздух прогреется до приятных +15. Это идеальный день, чтобы выбраться в парк или просто долго гулять, не боясь промокнуть.

Следующая неделя: из пуховика в футболку

С понедельника мы будем отогреваться и наслаждаться солнцем.

Начало недели: стабильные +15…+20 градусов.

стабильные +15…+20 градусов. С середины недели: жара до +20…+25.

Дождей почти не будет, а ветер станет совсем слабым. Влажность после ливней уйдет, и дышать станет легче.

А вы знали?

Май и начало июня в Петербурге часто называют «периодом борьбы сезонов». В этом году холод задержался из-за арктического воздуха, который запер циклон над севером страны.

Но есть и плюс: такая влажная весна очень полезна для городских парков — зелень в этом году будет особенно сочной и яркой.

Ранее «Городовой» рассказывал, что суббота в Петербурге будет дождливая.