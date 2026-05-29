Петербургское лето по расписанию: ловим ночной перерыв в дождях и готовимся к июньским +25
Похоже, небесная канцелярия над Петербургом сменила гнев на милость. Тот самый огромный циклон, который заливал нас дождями и заставлял кутаться в шарфы, наконец-то выдыхается. Терпеть осталось совсем чуть-чуть.
Последние капли в субботу
Пятница еще капризничает: на улице около +10 градусов и сыро. Но это финальный аккорд холодов. В ночь на субботу дожди возьмут паузу, так что можно спокойно погулять.
Правда, днем в субботу тучи снова соберутся и прольются дождем, но станет уже заметно теплее — столбик термометра перешагнет отметку в +10 градусов.
Воскресенье: день перемен
Как сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов, настоящий перелом в погоде случится в воскресенье. Город наконец-то «подсохнет».
Осадки прекратятся, ветер стихнет, и из-за туч должно выглянуть солнце. Воздух прогреется до приятных +15. Это идеальный день, чтобы выбраться в парк или просто долго гулять, не боясь промокнуть.
Следующая неделя: из пуховика в футболку
С понедельника мы будем отогреваться и наслаждаться солнцем.
- Начало недели: стабильные +15…+20 градусов.
- С середины недели: жара до +20…+25.
Дождей почти не будет, а ветер станет совсем слабым. Влажность после ливней уйдет, и дышать станет легче.
А вы знали?
Май и начало июня в Петербурге часто называют «периодом борьбы сезонов». В этом году холод задержался из-за арктического воздуха, который запер циклон над севером страны.
Но есть и плюс: такая влажная весна очень полезна для городских парков — зелень в этом году будет особенно сочной и яркой.
