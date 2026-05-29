Синоптики нашли виновника холодов: когда «ленивый» циклон наконец перестанет портить погоду в Петербурге

Опубликовано: 29 мая 2026 08:57
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU
Наконец-то синоптики обрадовали прогнозом на конец выходных. 

Затяжное похолодание в Петербурге продолжается. Что происходит с погодой в Северной столице и когда нам наконец-то разрешат снять куртки.

Почему так холодно?

Всё дело в огромном циклоне, который «завис» над северо-востоком России. Мы оказались на его краю. Из-за этого небо затянуто тучами, дует противный ветер и постоянно капает дождь.

Сегодня в городе всего +8…+10°. По ощущениям из-за влажности кажется, что еще холоднее, сообщает ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Пятница: надежды не оправдались

Многие ждали, что к концу недели потеплеет, но циклон уходить не торопится. Сегодня серо и сыро. А северо-западный ветер добавит дискомфорта, так что одевайтесь теплее.

Суббота: теплее, но мокрее

В субботу столбик термометра поползет вверх — до +13°. Но радости мало. Синоптик Петербурга Александр Колесов предупреждает: дождей будет еще больше, чем раньше.

Причем самому Петербургу достанется больше осадков, чем области. Зонт станет вашим главным аксессуаром на весь день.

Когда ждать солнца?

Переломный момент наступит в воскресенье. Погода начнет исправляться, дожди утихнут, а небо прояснится. Это будет идеальный день для прогулок перед рабочей неделей.

Прогноз на следующую неделю: почти лето

Хорошие новости: потепление не отменяется, оно просто задержалось. Со следующего понедельника в Петербург вернется настоящее тепло.

  • Воздух прогреется до +15…+20°.
  • В отдельные дни может быть даже теплее.
  • Циклон окончательно ослабнет и уйдет.

Ранее «Городовой» рассказывал, когда в Петербурге ждать заветные 25 градусов тепла.

