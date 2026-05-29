Синоптики нашли виновника холодов: когда «ленивый» циклон наконец перестанет портить погоду в Петербурге
Затяжное похолодание в Петербурге продолжается. Что происходит с погодой в Северной столице и когда нам наконец-то разрешат снять куртки.
Почему так холодно?
Всё дело в огромном циклоне, который «завис» над северо-востоком России. Мы оказались на его краю. Из-за этого небо затянуто тучами, дует противный ветер и постоянно капает дождь.
Сегодня в городе всего +8…+10°. По ощущениям из-за влажности кажется, что еще холоднее, сообщает ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.
Пятница: надежды не оправдались
Многие ждали, что к концу недели потеплеет, но циклон уходить не торопится. Сегодня серо и сыро. А северо-западный ветер добавит дискомфорта, так что одевайтесь теплее.
Суббота: теплее, но мокрее
В субботу столбик термометра поползет вверх — до +13°. Но радости мало. Синоптик Петербурга Александр Колесов предупреждает: дождей будет еще больше, чем раньше.
Причем самому Петербургу достанется больше осадков, чем области. Зонт станет вашим главным аксессуаром на весь день.
Когда ждать солнца?
Переломный момент наступит в воскресенье. Погода начнет исправляться, дожди утихнут, а небо прояснится. Это будет идеальный день для прогулок перед рабочей неделей.
Прогноз на следующую неделю: почти лето
Хорошие новости: потепление не отменяется, оно просто задержалось. Со следующего понедельника в Петербург вернется настоящее тепло.
- Воздух прогреется до +15…+20°.
- В отдельные дни может быть даже теплее.
- Циклон окончательно ослабнет и уйдет.
