Синоптики нашли виновника холодов: когда «ленивый» циклон наконец перестанет портить погоду в Петербурге

Наконец-то синоптики обрадовали прогнозом на конец выходных.

Затяжное похолодание в Петербурге продолжается. Что происходит с погодой в Северной столице и когда нам наконец-то разрешат снять куртки.

Почему так холодно?

Всё дело в огромном циклоне, который «завис» над северо-востоком России. Мы оказались на его краю. Из-за этого небо затянуто тучами, дует противный ветер и постоянно капает дождь.

Сегодня в городе всего +8…+10°. По ощущениям из-за влажности кажется, что еще холоднее, сообщает ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Пятница: надежды не оправдались

Многие ждали, что к концу недели потеплеет, но циклон уходить не торопится. Сегодня серо и сыро. А северо-западный ветер добавит дискомфорта, так что одевайтесь теплее.

Суббота: теплее, но мокрее

В субботу столбик термометра поползет вверх — до +13°. Но радости мало. Синоптик Петербурга Александр Колесов предупреждает: дождей будет еще больше, чем раньше.

Причем самому Петербургу достанется больше осадков, чем области. Зонт станет вашим главным аксессуаром на весь день.

Когда ждать солнца?

Переломный момент наступит в воскресенье. Погода начнет исправляться, дожди утихнут, а небо прояснится. Это будет идеальный день для прогулок перед рабочей неделей.

Прогноз на следующую неделю: почти лето

Хорошие новости: потепление не отменяется, оно просто задержалось. Со следующего понедельника в Петербург вернется настоящее тепло.

Воздух прогреется до +15…+20°.

В отдельные дни может быть даже теплее.

Циклон окончательно ослабнет и уйдет.

