Знают только местные: какие уникальные локации Крыма нужно посетить каждому туристу - здесь очень красиво и тихо
Туристы привыкли посещать на территории Крыма Ласточкино гнездо, Белую скалу Ак-Кая, розовое Кояшское озеро, пещерный город Чуфут-Кале. Эти достопримечательности уже давно являются распиаренными, но здесь можно встретить и более уникальные локации, о которых практически никто не слышал.
Булганакское поле вулканов
В окрестностях села Бондаренково можно увидеть грязнодышащие вулканы, которые со стороны напоминают водоемы с грязью. Также эти вулканы выбрасывают газ.
Координаты GPS: 45.425192, 36.473642.
Таракташская тропа
"Ценителей захватывающих видов и постоянно меняющихся пейзажей заинтересует 3,5-километровая Таракташская тропа. Тропа проходит через дубовую рощу и сосновый лес, с нее открываются берущие за душу виды на скалы-останцы, исполосованные ветрами", - сообщает портал "Тонкости туризма".
Координаты GPS: 44.483448, 34.067859.
Подводный музей
В окрестностях урочища Большой Атлеш, у мыса Тарханкут существует настоящий подводный музей - "Аллея вождей". Здесь можно увидеть бюсты Ленина, Дзержинского, Ворошилова, Кирова. Также есть памятники Пушкину, Есенину и Чайковскому.
Крымский Стоунхендж
Этот участок находится на горе Ильяс-Кая, где модно увидеть вкрапления обломков белых скал. Если смотреть на них сверху, то заметите форму спирали или цветка. Ученые до сих пор не знают, кем была построена такая красота - язычниками или природой.
Координаты GPS: 44.407280027541916, 33.74284299946135.
Опыт автора
"Когда я была в Крыму, то местные мне посоветовали посетить Таракташскую тропу. Маршрут очень живописный и интересный, но подойдет не всем. Потребуются силы на восхождение, из-за чего подниматься в гору мне было сложновато", - рассказала Полина Аксенова.
