«Минус пять» на табло и звезды в узде: за какие заслуги Семака считают лучшим тренером

Под руководством Семака «сине‑бело‑голубые» семь раз выигрывали чемпионат страны.

Вокруг «Зенита» всегда много споров. Кто-то говорит про огромные бюджеты, кто-то — про везение. Но цифры — упрямая вещь.

Команда из Петербурга снова взяла золото, а Сергей Семак закрепил за собой статус топового специалиста. Давайте разберемся, почему эксперты считают его лучшим в этом сезоне.

Результат — главный судья

В футболе можно играть красиво, владеть мячом 80% времени, но если в конце сезона у тебя нет медали — работа провалена.

Андрей Коновалов, который четыре раза становился чемпионом со «Спартаком», уверен: оценивать тренера нужно только по итоговому месту, пишет Матч.

Логика простая: «Зенит» первый, значит, Семак — лучший. Тренер смог доказать состоятельность команды даже после того, как в них начали сомневаться.

Умение выходить из кризиса

Этот путь к чемпионству не был легкой прогулкой. Юрий Семин, легенда нашего тренерского цеха, напомнил в беседе с "Матчем" важную деталь: по ходу сезона «Зенит» отставал от лидера на пять очков.

В такой ситуации легко поплыть, начать искать виноватых или паниковать. Семак же нашел выход. Он перестроил игру, успокоил парней и выдал нужный результат в самый напряженный момент.

Это и есть признак высокого класса — держать удар, когда всё идет не по плану.

Секрет «тихого» лидера

Если добавить немного фактов со стороны, то сила Семака — в его спокойствии. Он редко устраивает скандалы на пресс-конференциях и не ищет оправданий в судействе.

Его главная заслуга — управление раздевалкой. В «Зените» много звездных легионеров, особенно бразильцев. У каждого свой характер и амбиции.

Удержать такой коллектив в узде и заставить их работать на общую цель — огромный труд, который часто остается за кадром.

