Погода берет курс на тепло: главный синоптик Петербурга рассказал, когда ждать +25 градусов

Лето придет в Петербург по расписанию.

Холодный майский ветер, который заставлял нас кутаться, уходит. В начале июня погода в нашем регионе резко меняется. Арктический холод в тылу циклона отступает, а на его место спешит настоящее летнее тепло с Запада.

Градус растет: чего ждать на термометрах?

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал "Городовому", что мы почувствуем перемены уже в ближайшее время. Температура будет расти буквально на глазах.

"С Запада приходят циклоны и тепло. Будет даже выше 20°C на начало июня. В выходные 15—20°, а в начале следующей недели, ближе к ПМЭФ, 4 июня будет +20-25°C", - говорит эксперт.

Потепление удачно совпадает с важным событием — в Петербурге стартует Международный экономический форум (ПМЭФ). Гости города и петербуржцы застанут самое красивое время.

Кстати, начало июня — это еще и старт самого яркого периода «Белых ночей». Световой день сейчас длится почти 18 часов. Солнце почти не уходит за горизонт, а теплая погода сделает ночные прогулки максимально приятными.

Будут ли дожди?

Несмотря на жару, небо не всегда будет ясным. Нас ждут небольшие «сюрпризы».

"Ветра серьёзного не будет, но кратковременные дожди возможны, потому что это будет циклоничность, это не антициклон", - отмечает синоптик.

Такая погода типична для прихода влажных и теплых циклонов с Атлантики. Они приносят мягкое тепло, но всегда «в комплекте» с облачностью.

Начало июня в этом году не подкачает. Нас ждет мягкий переход от прохлады к полноценному лету.

