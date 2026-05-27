30 минут на остановке и никакой разводки мостов: когда в Петербурге снова появятся ночные рейсы

Автобусы будут ездить по маршрутам с 00:00 до 06:00.

Хорошие новости для тех, кто задерживается на работе или засиделся в гостях. В Петербурге снова запускают ночные автобусы. Первые рейсы отправятся уже в ночь с 29 на 30 мая.

Пока это не полноценное возвращение «метробусов», к которым мы привыкли 10 лет назад, а новый эксперимент.

Когда и как будут ходить?

Автобусы выйдут на линию в полночь и будут возить пассажиров до 6 утра. Ждать долго не придется — интервал составит около 30 минут, пишет "Деловой Петербург".

Четыре новых маршрута

В этот раз власти решили не дублировать ветки метро. Вместо этого выбрали районы, где транспорт нужнее всего. Вот список:

№102: свяжет «Проспект Культуры» и станцию метро «Проспект Большевиков».

выручит жителей Шушар (едет от «Звездной» до Старорусского проспекта).

пойдет от Аэродромной улицы к Северному кладбищу.

соединит Двинскую улицу и улицу Пилотов.

Почему это важно?

Раньше ночные автобусы (знаменитые маршруты «1М», «2М» и так далее) просто повторяли линии метро. Но в 2020 году их убрали.

Чиновники посчитали, что это слишком дорого: в среднем в пустом автобусе ехало всего 6 человек.

Теперь тактика другая. Автобусы не будут переезжать через Неву и мосты. Они работают внутри конкретных районов — в южной части города и на правом берегу.

Это логично: мосты ночью разводят, а людям в спальных районах все равно нужно как-то передвигаться.

Пока ночное движение запускают точечно. Раньше мы видели такие автобусы только по большим праздникам вроде «Ночи музеев» или на Алые паруса.

Если новые маршруты станут популярными, есть шанс, что ночной транспорт снова станет для Петербурга обычным делом, а не редким исключением.

