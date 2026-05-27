18 маршрутов, 5 районов и ни одной лишней минуты на перроне: как Петербург меняет расписание автобусов с 31 мая
Лето в Петербурге — это время дач, парков и поездок к заливу. Чтобы горожанам было проще добираться до пригородов, с 31 мая меняется график движения 18 популярных автобусов.
Зачем менять расписание?
Главная причина — летний график электричек. Летом пригородных поездов становится больше, и их время отправления часто сдвигается.
Чтобы вы не стояли на перроне по 20–30 минут, глядя вслед уходящему автобусу, «Организатор перевозок» решил их состыковать, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.
Теперь автобусы будут приходить к станциям ровно к прибытию электричек. Приехал на поезде — пересел в автобус — поехал дальше. Минимум ожидания.
Кого это коснется?
Изменения затронут пять районов города. Вот список направлений и маршрутов:
- Колпинский район (станция Понтонная): автобусы № 331, 389, 390, 438 и 438з.
- Петродворцовый район (станции Новый Петергоф и Ораниенбаум): здесь больше всего изменений — № 4Л, 7Л, 348, 350, 352, 353, 355, 356, 360 и 489.
- Курортный район (станция Зеленогорск): популярные маршруты к заливу № 305 и 483.
- Красносельский и Пушкинский районы (станция Красное Село): изменится график автобуса № 273.
Немного полезных подробностей
Летнее расписание — это обычная практика для Петербурга. В этом году РЖД добавили больше дополнительных «Ласточек» в сторону Выборга, Пушкина и Петергофа, так как поток туристов и дачников в июне вырастает в разы.
Именно под эти дополнительные поезда и подстраивают наземный транспорт. Кстати, такие изменения обычно действуют до конца сентября, пока не закончится активный дачный сезон.
Как не опоздать?
Не стоит полагаться на привычку и выходить «как обычно». Лучше проверьте время заранее. Сделать это можно двумя способами:
- На официальном сайте .
- В сервисе «Яндекс Карты» (там расписание обновится автоматически в день изменений).
