Городовой / Новости Петербурга / 18 маршрутов, 5 районов и ни одной лишней минуты на перроне: как Петербург меняет расписание автобусов с 31 мая
Самое читаемое
Новости по теме
Эксклюзив
Новости Петербурга
Последние новости
Какие пляжи Сочи не уступают европейским - здесь чистая вода и много развлечений: туристы будут в восторге Полезное
Забирайте длинные выходные: как россияне будут отдыхать и работать в июне 2026 года Полезное
Салат с кальмаром за 180 рублей превратился в 40 тысяч: как петербуржец наказал магазин за просрочку Новости Петербурга
Успех и новые возможности – вот что предсказывают астрологи на 28 мая всем знакам Зодиака Полезное
Слоны — на выход, рестораны — на вход: как изменится жизнь Ленинградского зоопарка к 2035 году Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

18 маршрутов, 5 районов и ни одной лишней минуты на перроне: как Петербург меняет расписание автобусов с 31 мая

Опубликовано: 27 мая 2026 15:33
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
18 маршрутов, 5 районов и ни одной лишней минуты на перроне: как Петербург меняет расписание автобусов с 31 мая
18 маршрутов, 5 районов и ни одной лишней минуты на перроне: как Петербург меняет расписание автобусов с 31 мая
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Пассажирам рекомендуется заранее ознакомиться с обновлённым графиком.

Лето в Петербурге — это время дач, парков и поездок к заливу. Чтобы горожанам было проще добираться до пригородов, с 31 мая меняется график движения 18 популярных автобусов.

Зачем менять расписание?

Главная причина — летний график электричек. Летом пригородных поездов становится больше, и их время отправления часто сдвигается.

Чтобы вы не стояли на перроне по 20–30 минут, глядя вслед уходящему автобусу, «Организатор перевозок» решил их состыковать, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Теперь автобусы будут приходить к станциям ровно к прибытию электричек. Приехал на поезде — пересел в автобус — поехал дальше. Минимум ожидания.

Кого это коснется?

Изменения затронут пять районов города. Вот список направлений и маршрутов:

  • Колпинский район (станция Понтонная): автобусы № 331, 389, 390, 438 и 438з.
  • Петродворцовый район (станции Новый Петергоф и Ораниенбаум): здесь больше всего изменений — № 4Л, 7Л, 348, 350, 352, 353, 355, 356, 360 и 489.
  • Курортный район (станция Зеленогорск): популярные маршруты к заливу № 305 и 483.
  • Красносельский и Пушкинский районы (станция Красное Село): изменится график автобуса № 273.

Немного полезных подробностей

Летнее расписание — это обычная практика для Петербурга. В этом году РЖД добавили больше дополнительных «Ласточек» в сторону Выборга, Пушкина и Петергофа, так как поток туристов и дачников в июне вырастает в разы.

Именно под эти дополнительные поезда и подстраивают наземный транспорт. Кстати, такие изменения обычно действуют до конца сентября, пока не закончится активный дачный сезон.

Как не опоздать?

Не стоит полагаться на привычку и выходить «как обычно». Лучше проверьте время заранее. Сделать это можно двумя способами:

  1. На официальном сайте .
  2. В сервисе «Яндекс Карты» (там расписание обновится автоматически в день изменений).

Ранее «Городовой» рассказывал, какие ограничения на дорогах будут во время проведения ПМЭФ.

Новости Петербурга