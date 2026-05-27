Какие пляжи Сочи не уступают европейским - здесь чистая вода и много развлечений: туристы будут в восторге
Пляжи в Сочи принято считать грязными, многолюдными и некомфортными, поэтому все чаще россияне отдают предпочтение другим направлениям. Но и на территории этого города есть те участки побережья, на которых будет чистая вода, безупречный сервис и атмосфера, которая обычно встречается на европейских курортах.
Ривьера
Здесь сочетается красивая природа с комфортом и развлечениями. Рядом с пляжем есть рестораны, кафе, большой популярностью тут пользуются водные развлечения - парасейлинг, катание на сапах и бананах.
Звездный
"Ухоженный, благоустроенный и максимально комфортный несмотря на свои небольшие размеры. Тут меньше людей, чем на Ривьере, хотя по красоте и инфраструктуре Звездный не уступает самому популярному пляжу Сочи. Ряды белоснежных бунгало, аккуратные дорожки, ведущие к морю, вышки спасателей — все сделано в едином стиле: туристы-эстеты будут удовлетворены", - сообщает портал "Тонкости туризма".
Альбатрос
Пляж покрыт мелкой галькой и черным песком, при этом он находится в стороне от популярных маршрутов. Здесь всегда меньше людей, отмечаются более низкие цены, а также открываются чудесные виды на Дагомыс. Вода тут считается очень чистой.
Pullman
Пляж закреплен за отелем, однако за внушительную плату здесь можно отдохнуть. Побережье выглядит настолько идеальным, что создается ощущение нахождения в другой стране. На территории можно увидеть не только шезлонги с зонтами, но и даже кадки с растениями. По пляжу проложены деревянные дорожки, поэтому не придется ходить по раскаленному песку.
Опыт автора
"Я была на пляжах "Ривьера" и "Звездный". Вода здесь реально чище, чем в центральной части Сочи. Людей все-таки многовато, но стоит отметить, что я путешествовала в самый разгар курортного сезона", - сообщила Полина Аксенова.
