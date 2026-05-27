Городовой / Полезное / Какие пляжи Сочи не уступают европейским - здесь чистая вода и много развлечений: туристы будут в восторге
Самое читаемое
Новости по теме
Эксклюзив
Новости Петербурга
Последние новости
Не уксус и не сок лимона: добавляю это в свёклу — и получаю борщ рубинового цвета, вкус яркий и насыщенный Полезное
Жетон метро, старые часы и «Алые паруса»: что Петербург спрятал в капсулах времени для потомков Новости Петербурга
При появлении 2-го и 4-го листа гладиолусам – обязательно: цвести будут, как в последний раз – бутоны размером с граммофон Полезное
Птичий «усилитель» в Зеленогорске и африканский гость из Красной книги: необычные находки в парках Петербурга Новости Петербурга
Не квас и не кефир: 3 неожиданные заправки для окрошки — в сто раз вкуснее надоевшей классики Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Какие пляжи Сочи не уступают европейским - здесь чистая вода и много развлечений: туристы будут в восторге

Опубликовано: 27 мая 2026 16:01
Автор:
Полина Аксенова
 Проверено редакцией
Какие пляжи Сочи не уступают европейским - здесь чистая вода и много развлечений: туристы будут в восторге
Какие пляжи Сочи не уступают европейским - здесь чистая вода и много развлечений: туристы будут в восторге
Legion-Media
Названы пляжи Сочи, которые обязательно нужно посетить

Пляжи в Сочи принято считать грязными, многолюдными и некомфортными, поэтому все чаще россияне отдают предпочтение другим направлениям. Но и на территории этого города есть те участки побережья, на которых будет чистая вода, безупречный сервис и атмосфера, которая обычно встречается на европейских курортах.

Ривьера

Здесь сочетается красивая природа с комфортом и развлечениями. Рядом с пляжем есть рестораны, кафе, большой популярностью тут пользуются водные развлечения - парасейлинг, катание на сапах и бананах.

legion-media
legion-media

Звездный

"Ухоженный, благоустроенный и максимально комфортный несмотря на свои небольшие размеры. Тут меньше людей, чем на Ривьере, хотя по красоте и инфраструктуре Звездный не уступает самому популярному пляжу Сочи. Ряды белоснежных бунгало, аккуратные дорожки, ведущие к морю, вышки спасателей — все сделано в едином стиле: туристы-эстеты будут удовлетворены", - сообщает портал "Тонкости туризма".

Альбатрос

Пляж покрыт мелкой галькой и черным песком, при этом он находится в стороне от популярных маршрутов. Здесь всегда меньше людей, отмечаются более низкие цены, а также открываются чудесные виды на Дагомыс. Вода тут считается очень чистой.

legion-media
legion-media

Pullman

Пляж закреплен за отелем, однако за внушительную плату здесь можно отдохнуть. Побережье выглядит настолько идеальным, что создается ощущение нахождения в другой стране. На территории можно увидеть не только шезлонги с зонтами, но и даже кадки с растениями. По пляжу проложены деревянные дорожки, поэтому не придется ходить по раскаленному песку.

Опыт автора

"Я была на пляжах "Ривьера" и "Звездный". Вода здесь реально чище, чем в центральной части Сочи. Людей все-таки многовато, но стоит отметить, что я путешествовала в самый разгар курортного сезона", - сообщила Полина Аксенова.

Читайте также на портале "Городовой":

Где находится самый красивый город русского Юга.

Город, являющийся родиной мыловарения и "столицей русского Рождества".

В каком закрытом поселке с XVII века живут потомки новгородцев.

Полезное