Городовой / Полезное / Забирайте длинные выходные: как россияне будут отдыхать и работать в июне 2026 года
Забирайте длинные выходные: как россияне будут отдыхать и работать в июне 2026 года

Опубликовано: 27 мая 2026 15:13
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Июнь 2026 года порадует россиян длинными выходными.

Июнь традиционно считается одним из самых удобных для отдыха: впереди — День России, праздничные мероприятия и сразу несколько удачных дат для коротких путешествий.

Как отдыхаем в июне 2026 года

При стандартной пятидневной рабочей неделе россиян ждут 21 рабочий день и 9 выходных. Главным бонусом месяца станут длинные выходные в честь Дня России, пишет TV Губерния.

Праздничными будут:

  • 12 июня (пятница) — День России
  • 13 и 14 июня (суббота и воскресенье)

11 июня, в четверг, будет сокращённый рабочий день. После праздников останутся стандартные пары выходных: 20-21 июня и 27-28 июня.

Почему 12 июня стало выходным

День России отмечают 12 июня — именно в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Позже дата стала официальным праздником и выходным днём.

12 июня по всей стране проходят концерты, фестивали и праздничные салюты.

Когда выгоднее брать отпуск

Июнь считается одним из самых удобных месяцев для короткого отпуска. Например, если оформить отпуск с 8 по 11 июня, вместе с праздничными и выходными получится сразу 9 дней отдыха подряд.

Однако есть нюанс: с финансовой точки зрения июнь не самый выгодный месяц для отпуска, так как рабочих дней в нём меньше обычного.

