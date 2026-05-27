Забирайте длинные выходные: как россияне будут отдыхать и работать в июне 2026 года
Июнь традиционно считается одним из самых удобных для отдыха: впереди — День России, праздничные мероприятия и сразу несколько удачных дат для коротких путешествий.
Как отдыхаем в июне 2026 года
При стандартной пятидневной рабочей неделе россиян ждут 21 рабочий день и 9 выходных. Главным бонусом месяца станут длинные выходные в честь Дня России, пишет TV Губерния.
Праздничными будут:
- 12 июня (пятница) — День России
- 13 и 14 июня (суббота и воскресенье)
11 июня, в четверг, будет сокращённый рабочий день. После праздников останутся стандартные пары выходных: 20-21 июня и 27-28 июня.
Почему 12 июня стало выходным
День России отмечают 12 июня — именно в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Позже дата стала официальным праздником и выходным днём.
12 июня по всей стране проходят концерты, фестивали и праздничные салюты.
Когда выгоднее брать отпуск
Июнь считается одним из самых удобных месяцев для короткого отпуска. Например, если оформить отпуск с 8 по 11 июня, вместе с праздничными и выходными получится сразу 9 дней отдыха подряд.
Однако есть нюанс: с финансовой точки зрения июнь не самый выгодный месяц для отпуска, так как рабочих дней в нём меньше обычного.
