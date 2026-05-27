Салат с кальмаром за 180 рублей превратился в 40 тысяч: как петербуржец наказал магазин за просрочку

Мужчина купил еду в "Пятерочке".

Представьте: вы заходите в магазин за быстрым ужином, покупаете салат, а вместо приятного вечера получаете больничную койку. Именно это случилось с Кириллом Елохиным в Санкт-Петербурге.

Ужин с последствиями

В августе Кирилл купил в «Пятёрочке» салат из кальмара и краба. Как выяснилось позже, срок годности продукта уже давно истек. Мужчина подвоха не заметил, поел и вскоре почувствовал себя очень плохо.

Вместо того чтобы просто махнуть рукой, Кирилл пошел к врачу. Тот официально зафиксировал: причина болезни — некачественная еда. С этой справкой и чеком из магазина мужчина отправился восстанавливать справедливость.

Позиция магазина: «просто вернем 180 рублей»

В компании «Агроторг» (владелец «Пятёрочки») на претензию ответили холодно. Представители сети заявили, что доказательств вреда здоровью они не видят.

Единственное, что они предложили — вернуть стоимость самого салата (179 рублей 99 копеек). Кирилл на такую «щедрость» не согласился и подал иск в Куйбышевский районный суд.

Как удалось победить?

Многие боятся судиться с крупными сетями, считая это потерей времени. Но Кирилл сделал всё правильно. В суде он предъявил:

Кассовый чек (доказательство покупки).

Медицинский эпикриз (подтверждение болезни).

Свидетелей, которые видели его состояние.

Магазин не смог ничем ответить на эти факты. В итоге суд встал на сторону обычного человека.

Математика справедливости

Истец хотел получить 200 тысяч рублей за моральный вред. Суд, как это часто бывает, сумму уменьшил, но всё равно наказал ритейлера «рублем».

Итоговый счет для «Пятёрочки»:

180 руб. — цена салата.

— цена салата. 1 228 руб. — чеки из аптек за лекарства.

— чеки из аптек за лекарства. 25 000 руб. — компенсация за моральные страдания.

— компенсация за моральные страдания. 13 204 руб. — штраф за отказ решить вопрос миром.

Всего магазин выплатит почти 40 тысяч рублей, сообщили в объединённой пресс-службе судов. Это в 220 раз больше стоимости самого продукта.

Что делать, если вы отравились едой из магазина:

Не выбрасывайте чек. Если выбросили — ищите его в истории банковского приложения. Фотографируйте. Сфотографируйте упаковку и срок годности. Идите к врачу в тот же день. Важно, чтобы медики написали: «связано с приемом пищи». Пишите претензию. Требуйте не только возврата денег за товар, но и компенсации лечения.

Если магазин молчит — смело идите в суд. Как показывает пример Кирилла, закон работает, если за него бороться.

