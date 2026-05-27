Купе и плацкарт уходят в прошлое: РЖД готовит вагоны нового поколения — как теперь будем ездить
Купе и плацкарт уходят в прошлое: РЖД готовит вагоны нового поколения — как теперь будем ездить

Опубликовано: 27 мая 2026 12:31
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Скоро в вагонах появятся индивидуальные капсулы для сна.

РЖД готовит новый формат вагонов с индивидуальными капсулами для сна, которые должны стать альтернативой привычным плацкартам и купе. Об этом сообщает Kp.ru.

Главная идея проекта — создать для пассажиров личное пространство без необходимости переплачивать за целое купе. Новые капсулы обещают сделать поездки гораздо тише и комфортнее.

Что будет внутри капсул

Разработчики новых поездов уверяют, что речь идёт не о тесных "ячейках", а о полноценном индивидуальном месте для отдыха.

Внутри пассажирам обещают:

  • шумоизоляцию вместо обычной шторки;
  • несколько режимов освещения;
  • увеличенное спальное место;
  • отдельную нишу для ручной клади.

Особое внимание уделили длине полок — теперь высокие пассажиры смогут спать комфортно, не сгибая ноги.

Когда появятся новые вагоны

Первые запуски начнутся уже в 2026 году. РЖД планирует запуск вагонов нового габарита Т — они будут шире и длиннее нынешних.

Именно на этой платформе должны появиться обновлённые плацкарты, спальные вагоны и вагоны-рестораны. А полноценные капсульные вагоны планируют вывести на маршруты ориентировочно в 2028 году.

Для кого подойдут капсулы

Новый формат ориентирован прежде всего на одиночных путешественников. Капсулы подойдут тем, кто хочет тишины, устал от открытого плацкарта и не готов переплачивать за купе.

При этом семьям, компаниям и пассажирам с большим количеством багажа такой вариант может оказаться не очень удобным.

