Купе и плацкарт уходят в прошлое: РЖД готовит вагоны нового поколения — как теперь будем ездить
РЖД готовит новый формат вагонов с индивидуальными капсулами для сна, которые должны стать альтернативой привычным плацкартам и купе. Об этом сообщает Kp.ru.
Главная идея проекта — создать для пассажиров личное пространство без необходимости переплачивать за целое купе. Новые капсулы обещают сделать поездки гораздо тише и комфортнее.
Что будет внутри капсул
Разработчики новых поездов уверяют, что речь идёт не о тесных "ячейках", а о полноценном индивидуальном месте для отдыха.
Внутри пассажирам обещают:
- шумоизоляцию вместо обычной шторки;
- несколько режимов освещения;
- увеличенное спальное место;
- отдельную нишу для ручной клади.
Особое внимание уделили длине полок — теперь высокие пассажиры смогут спать комфортно, не сгибая ноги.
Когда появятся новые вагоны
Первые запуски начнутся уже в 2026 году. РЖД планирует запуск вагонов нового габарита Т — они будут шире и длиннее нынешних.
Именно на этой платформе должны появиться обновлённые плацкарты, спальные вагоны и вагоны-рестораны. А полноценные капсульные вагоны планируют вывести на маршруты ориентировочно в 2028 году.
Для кого подойдут капсулы
Новый формат ориентирован прежде всего на одиночных путешественников. Капсулы подойдут тем, кто хочет тишины, устал от открытого плацкарта и не готов переплачивать за купе.
При этом семьям, компаниям и пассажирам с большим количеством багажа такой вариант может оказаться не очень удобным.
