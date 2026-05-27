Почему Розенбаум боится финального свистка? «Зениту» — 101 год, но страхи всё те же
Петербургский «Зенит» празднует солидную дату — клубу исполнился 101 год. Для города это не просто футбол, это часть ДНК. Пока болельщики пересматривают лучшие голы, известные фанаты делятся своими страхами и надеждами.
Валидол на последних минутах
Александр Розенбаум, который болеет за команду аж с 1959 года, признался в интервью ТАСС: матчи «Зенита» для него — то еще испытание для нервов.
Артист честно рассказал, что всегда ждет подвоха в самом конце игры. У «Зенита» есть старая «традиция» — пропускать обидные мячи на последних минутах, когда победа уже почти в кармане.
Если счет скользкий, Розенбаум буквально не находит себе места. Знакомое чувство для каждого, кто хоть раз сидел на трибуне.
Вечно голодные до побед
Глава местной федерации футбола Александр Бельский поздравил клуб, заметив важную вещь. «Зениту» перевалило за сотню, но он не ведет себя как пенсионер. Наоборот, команда все еще «голодна» до трофеев.
Кстати, о трофеях: «Зенит» сейчас — настоящий гегемон российского футбола. Клуб уже 12 раз становился чемпионом страны.
