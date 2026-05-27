23 миллиона страниц истории и чат-бот «Архип»: как Петербург отметит 323-летие

Появление Петербурга на карте стало судьбоностным для всей страны.

В 2026 году Санкт-Петербургу исполнится 323 года. Это не просто красивая цифра, а повод вспомнить, как город на болотах превратился в один из главных мегаполисов мира.

Рассказываем, что ждет жителей и какие сюрпризы готовят власти к празднику.

Город, построенный «назло»

Петербург всегда был местом для сильных духом. Его основал Петр I, чтобы защитить границы и прорубить то самое «окно в Европу».

Спустя три века миссия не изменилась: город остается опорой страны и центром науки. Губернатор Александр Беглов напомнил, что именно здесь Россия стала великой державой.

Важная часть истории — это и подвиг блокадного Ленинграда. Память о мужестве защитников до сих пор объединяет петербуржцев.

Не просто музеи: 2026-й станет особенным

По решению президента 2026 год объявлен в стране Годом единства народов.

Губернатор Александр Беглов поздравил жителей города и напомнил, что Петербург решил пойти дальше и добавил свой региональный акцент — это будет еще и Год петербургской культуры.

Как отметил губернатор, под «культурой» здесь понимают умение слышать друг друга, вежливость и взаимное уважение. Это тот самый «петербургский стиль», который город хочет сохранить и передать будущим поколениям.

Подарки для жителей: секреты из архивов

Самый необычный подарок к празднику — цифровой. Всего на один день (27 мая) портал «Архивы Санкт-Петербурга» станет полностью бесплатным. Что это значит для обычного человека?

Вы сможете полистать 23 миллиона оцифрованных страниц.

Найдете старые фотографии своего дома или района.

Сможете отыскать сведения о своих предках в метрических книгах.

Увидите уникальные адресные листки ленинградцев 1930-40-х годов.

Для тех, кто боится запутаться в бумажных дебрях, запустят чат-бота «Архип». Он подскажет, в какой архив идти и как правильно составить запрос.

Взгляд в будущее

Петербург не собирается жить только прошлым. К 2026 году город планирует реализовать несколько крупных проектов. Среди них — развитие новых общественных пространств (вроде «Острова фортов» в Кронштадте) и обновление транспорта.

Соседний регион, Ленинградская область, тоже празднует вместе с городом. Губернатор Александр Дрозденко отметил, что у Петербурга и области общая судьба.

Поэтому многие праздничные мероприятия будут совместными, объединяя жителей двух регионов.

