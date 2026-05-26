230 событий и музыкальный мост: гид по самому длинному Дню города в Петербурге
Петербург готовится отметить свой 323-й день рождения. В этом году город решил не ограничиваться одной датой: праздновать будем целую неделю, сообщает "ДП" со ссылкой на председателя комитета по культуре Петербурга Фёдора Болтина.
Всего запланировано 230 мероприятий — от классических концертов до шумных молодежных тусовок.
Старт уже дан
Праздничный марафон начался 25 мая. В БКЗ «Октябрьский» прошел большой концерт, где смешали всё: старые ленинградские песни, современную поп-музыку и классику.
На сцене отметились Зара, Василий Герелло и молодые таланты. Если пропустили — не беда, запись концерта покажут по ТВ и в сети прямо в День города, 27 мая.
Что будет в сам праздник (27 мая)
Понедельник начнется с традиций. Утром в Петропавловской крепости возложат цветы к могиле Петра I, а затем — к Медному всаднику.
Для тех, кто любит музыку погромче: в Петропавловке пройдет фестиваль детских духовых оркестров. Тысяча юных музыкантов с трубами и барабанами устроят парад прямо на Соборной площади.
Вечером городские театры и музеи откроют свои двери. В Михайловском театре соберутся звезды оперы, а в Филармонии джазовой музыки будут играть произведения Давида Голощёкина.
Главные хиты: классика и развод мостов
Самое интересное приберегли на конец недели. В пятницу, 29 мая, на Дворцовой площади пройдет знаменитый концерт «Классика на Дворцовой».
Это одно из самых красивых событий года: огромная сцена, сотни артистов и лучшие оперные голоса.
Сразу после концерта, в полночь, начнется проект «Музыка Дворцового моста». Мост разведут под звуки живого оркестра. Это та самая петербургская магия, ради которой в город приезжают тысячи туристов.
Суббота для молодежи
30 мая праздник переместится на «Газпром Арену». Там пройдет фестиваль «Петровские ассамблеи 3.2.3». В программе — только то, что сейчас в трендах: Ваня Дмитриенко, Bushido Zho и другие популярные исполнители.
Хорошие новости для автомобилистов
Есть и приятный бонус для тех, кто устал от пробок. Ремонт на Дворцовой набережной временно приостановят. С 25 мая по 7 июня дорогу полностью откроют для машин и пешеходов.
Все знаки и заборы уберут, так что гулять по центру станет гораздо удобнее.
