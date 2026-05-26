Последний звонок с «планом Б»: Петербург провожает более 29 тысяч школьников и спасает тех, кто остался без аттестата
26 мая улицы Петербурга заполнили нарядные выпускники с лентами через плечо. В этом году со школой прощаются почти 30 тысяч ребят. Атмосфера праздничная, но за ней стоят важные перемены в системе образования.
Праздник по расписанию
Раньше каждая школа могла сама выбирать день для праздника. Теперь всё строго. Минпросвещения ввело единые даты для всей страны: «последние звонки» — 26 мая, а выпускные вечера — 27 июня.
Кстати, 27 июня петербургских выпускников ждет традиционное грандиозное шоу «Алые паруса». Это событие давно стало визитной карточкой города, и в этом году оно снова пройдет в единый день выпускных.
Школ стало больше, а профиль — глубже
В Петербурге наконец-то справились с дефицитом мест. За последние годы в городе построили 106 новых школ и более 200 детских садов. Но важно не только количество, но и «начинка».
Многие ребята начали осваивать профессию еще за партой. В Петербурге активно открывают инженерные классы.
Там школьники работают на современном оборудовании вместе с преподавателями из вузов и специалистами с заводов. По сути, это готовые кадры для промышленности города.
Второй шанс для тех, кто не сдал экзамены
Жизнь не заканчивается, если не удалось сдать ОГЭ. Теперь город протягивает им руку помощи. Депутаты Заксобрания приняли закон, по которому такие подростки смогут бесплатно выучиться на рабочую профессию.
Как это будет работать:
- Обучение оплатит городской бюджет.
- Список профессий составят с учетом того, кто сейчас реально нужен Петербургу (сварщики, слесари, строители и другие мастера).
- Вместо того чтобы сидеть без дела, ребята получат реальное ремесло и смогут выйти на работу.
Ранее «Городовой» рассказывал, что губернатор Александр Дрозденко встретился с выпускниками.