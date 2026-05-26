Инспектор ГИБДД поставил точку: уступать ли скорой с мигалкой, если остановился на красный
Инспектор ГИБДД поставил точку: уступать ли скорой с мигалкой, если остановился на красный

Опубликовано: 26 мая 2026 12:31
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Вот что по этому поводу говорит буква закона.

Многие водители теряются, когда на перекрёстке сзади появляется машина скорой помощи с мигалками, а впереди горит красный свет. Страх получить штраф с камеры заставляет стоять на месте, но именно это может обернуться более серьёзными последствиями.

Что обязан сделать водитель

По правилам дорожного движения водитель обязан уступить дорогу спецтранспорту с включёнными синими маячками и сиреной.

Если скорая едет сзади, оставаться неподвижным у стоп-линии нельзя. В такой ситуации автомобилист должен аккуратно освободить полосу, даже если для этого придётся проехать на красный сигнал светофора.

Что грозит за непропуск скорой

Штраф за пересечение стоп-линии составляет 800 рублей, и его обычно можно оспорить.

А вот за непропуск машины скорой помощи наказание намного серьёзнее: штраф от 7 500 до 10 000 рублей, либо лишение прав до года.

Как действовать правильно

Эксперты советуют сохранять спокойствие и действовать по простой схеме:

  • включить аварийку;
  • убедиться, что манёвр безопасен;
  • плавно пересечь стоп-линию и освободить дорогу;
  • пропустить спецтранспорт.

Что делать, если пришёл штраф

Если камера всё же зафиксировала пересечение стоп-линии, штраф можно обжаловать. Для этого нужно подать жалобу в течение 10 дней и указать, что манёвр был вынужденным из-за необходимости пропустить скорую помощь. Дополнительным доказательством может стать запись видеорегистратора.

