Инспектор ГИБДД поставил точку: уступать ли скорой с мигалкой, если остановился на красный
Многие водители теряются, когда на перекрёстке сзади появляется машина скорой помощи с мигалками, а впереди горит красный свет. Страх получить штраф с камеры заставляет стоять на месте, но именно это может обернуться более серьёзными последствиями.
Что обязан сделать водитель
По правилам дорожного движения водитель обязан уступить дорогу спецтранспорту с включёнными синими маячками и сиреной.
Если скорая едет сзади, оставаться неподвижным у стоп-линии нельзя. В такой ситуации автомобилист должен аккуратно освободить полосу, даже если для этого придётся проехать на красный сигнал светофора.
Что грозит за непропуск скорой
Штраф за пересечение стоп-линии составляет 800 рублей, и его обычно можно оспорить.
А вот за непропуск машины скорой помощи наказание намного серьёзнее: штраф от 7 500 до 10 000 рублей, либо лишение прав до года.
Как действовать правильно
Эксперты советуют сохранять спокойствие и действовать по простой схеме:
- включить аварийку;
- убедиться, что манёвр безопасен;
- плавно пересечь стоп-линию и освободить дорогу;
- пропустить спецтранспорт.
Что делать, если пришёл штраф
Если камера всё же зафиксировала пересечение стоп-линии, штраф можно обжаловать. Для этого нужно подать жалобу в течение 10 дней и указать, что манёвр был вынужденным из-за необходимости пропустить скорую помощь. Дополнительным доказательством может стать запись видеорегистратора.
