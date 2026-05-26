Никогда не заливайте это в раковину: сантехники назвали главную причину внезапных прорывов труб
Никогда не заливайте это в раковину: сантехники назвали главную причину внезапных прорывов труб

Опубликовано: 26 мая 2026 13:43
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Вот чем может быть опасен обычный кипяток.

В 2026 году сантехники всё чаще фиксируют аварии из-за кипятка, который люди выливают в раковину. Причём проблема касается не только старых домов — трубы лопаются даже в современных квартирах с пластиковыми системами. Об этом рассказал основатель и генеральный директор компании "ГЛАВСНАБ" Федор Васильев.

По его словам, главная причина проблем — резкий перепад температуры. Когда кипяток попадает в холодную трубу, материал начинает резко расширяться. Из-за этого внутри появляются микротрещины, которые со временем образуют дыры.

Почему ситуация стала хуже

Эксперты объясняют рост аварий сразу несколькими причинами:

  • на рынке стало больше дешёвых сантехнических материалов
  • в новых домах часто используют тонкие трубы
  • многие пытаются устранять засоры кипятком, что только ухудшает ситуацию

Отдельную опасность представляют сифоны и гофры под раковиной. Некоторые из них рассчитаны максимум на 70 градусов. От постоянного кипятка они размягчаются и начинают протекать.

Личный опыт

Перед сливом кипятка я сначала включаю холодную воду на 10-15 секунд. Это помогает выровнять температуру и снижает риск повреждения.

Также я не использую кипяток для прочистки засоров, особенно зимой, когда трубы максимально холодные.

