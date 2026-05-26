Никогда не заливайте это в раковину: сантехники назвали главную причину внезапных прорывов труб
В 2026 году сантехники всё чаще фиксируют аварии из-за кипятка, который люди выливают в раковину. Причём проблема касается не только старых домов — трубы лопаются даже в современных квартирах с пластиковыми системами. Об этом рассказал основатель и генеральный директор компании "ГЛАВСНАБ" Федор Васильев.
По его словам, главная причина проблем — резкий перепад температуры. Когда кипяток попадает в холодную трубу, материал начинает резко расширяться. Из-за этого внутри появляются микротрещины, которые со временем образуют дыры.
Почему ситуация стала хуже
Эксперты объясняют рост аварий сразу несколькими причинами:
- на рынке стало больше дешёвых сантехнических материалов
- в новых домах часто используют тонкие трубы
- многие пытаются устранять засоры кипятком, что только ухудшает ситуацию
Отдельную опасность представляют сифоны и гофры под раковиной. Некоторые из них рассчитаны максимум на 70 градусов. От постоянного кипятка они размягчаются и начинают протекать.
Личный опыт
Перед сливом кипятка я сначала включаю холодную воду на 10-15 секунд. Это помогает выровнять температуру и снижает риск повреждения.
Также я не использую кипяток для прочистки засоров, особенно зимой, когда трубы максимально холодные.
