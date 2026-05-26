ПМЭФ-арифметика: бронь за 234 дня, аномалия Мурманска и «золотой» час в лимузине за 43 тысячи

Средняя стоимость авиаперелетов в Санкт-Петербург составляет от 6,2 тыс. до 14,6 тыс. рублей.

Совсем скоро в Санкт-Петербурге начнется Международный экономический форум (ПМЭФ). Обычно такие события пугают горожан и туристов ростом цен.

Но в этом году ситуация такая: долететь до Петербурга стало даже дешевле, чем раньше, пишет ТАСС.

Самолетом — дешевле, поездом — дороже

Если вы планировали поездку в Северную столицу, сейчас самое время. Авиабилеты на даты форума неожиданно упали в цене. В среднем перелет обойдется от 6 до 14 тысяч рублей.

Больше всего повезло жителям Сочи — для них билеты подешевели на треть. Из Екатеринбурга и Казани лететь тоже выгодно: скидки составили около 25%.

А вот Мурманску не повезло: там цены, наоборот, подскочили на 35%.

С поездами ситуация иная. Билеты на ж/д подорожали на 6%. Несмотря на это, почти 55% всех пассажиров из Москвы выбирают именно рельсы.

Майбах по цене однушки

Если билеты на самолет стали доступнее, то лакшери-сегмент бьет все рекорды. Хотите передвигаться по городу на новеньком Mercedes-Maybach? Готовьте кошелек.

Час аренды такого авто стоит 43 тысячи рублей. Но есть нюанс: снять машину «на часик» не получится. Минимальный заказ — три дня, причем оплачивать нужно по 14 часов в сутки, пишут РИА Новости.

В итоге такая поездка обойдется в 1,8 миллиона рублей. За эти деньги в некоторых регионах России можно купить квартиру.

За что такие деньги? В стоимость входит личный водитель, дезинфекция салона и спецпропуск (аккредитация), который позволяет парковаться прямо у входа на форум.

Москва едет в Петербург

Основной поток гостей, как обычно, идет из столицы. Почти половина всех билетов (и авиа, и ж/д) забронирована москвичами. Также в пятерке лидеров — Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону и Мурманск.

Интересный факт: кто-то из Братска оказался самым предусмотрительным и купил билет на форум за 234 дня до его начала!

К чему готовиться обычным людям?

Если вы не едете на форум, будьте готовы к пробкам. Трассу по пути в аэропорт Пулково часто перекрывают для кортежей. Также в городе вводят строгие ограничения:

Запрещен запуск дронов.

Ограничено движение самокатов в центре.

Усилены проверки документов на въездах в город.

Ранее «Городовой» рассказывал, что на ПМЭФ отменили ПЦР-тестирование.