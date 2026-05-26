ПМЭФ-арифметика: бронь за 234 дня, аномалия Мурманска и «золотой» час в лимузине за 43 тысячи
Совсем скоро в Санкт-Петербурге начнется Международный экономический форум (ПМЭФ). Обычно такие события пугают горожан и туристов ростом цен.
Но в этом году ситуация такая: долететь до Петербурга стало даже дешевле, чем раньше, пишет ТАСС.
Самолетом — дешевле, поездом — дороже
Если вы планировали поездку в Северную столицу, сейчас самое время. Авиабилеты на даты форума неожиданно упали в цене. В среднем перелет обойдется от 6 до 14 тысяч рублей.
Больше всего повезло жителям Сочи — для них билеты подешевели на треть. Из Екатеринбурга и Казани лететь тоже выгодно: скидки составили около 25%.
А вот Мурманску не повезло: там цены, наоборот, подскочили на 35%.
С поездами ситуация иная. Билеты на ж/д подорожали на 6%. Несмотря на это, почти 55% всех пассажиров из Москвы выбирают именно рельсы.
Майбах по цене однушки
Если билеты на самолет стали доступнее, то лакшери-сегмент бьет все рекорды. Хотите передвигаться по городу на новеньком Mercedes-Maybach? Готовьте кошелек.
Час аренды такого авто стоит 43 тысячи рублей. Но есть нюанс: снять машину «на часик» не получится. Минимальный заказ — три дня, причем оплачивать нужно по 14 часов в сутки, пишут РИА Новости.
В итоге такая поездка обойдется в 1,8 миллиона рублей. За эти деньги в некоторых регионах России можно купить квартиру.
За что такие деньги? В стоимость входит личный водитель, дезинфекция салона и спецпропуск (аккредитация), который позволяет парковаться прямо у входа на форум.
Москва едет в Петербург
Основной поток гостей, как обычно, идет из столицы. Почти половина всех билетов (и авиа, и ж/д) забронирована москвичами. Также в пятерке лидеров — Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону и Мурманск.
Интересный факт: кто-то из Братска оказался самым предусмотрительным и купил билет на форум за 234 дня до его начала!
К чему готовиться обычным людям?
Если вы не едете на форум, будьте готовы к пробкам. Трассу по пути в аэропорт Пулково часто перекрывают для кортежей. Также в городе вводят строгие ограничения:
- Запрещен запуск дронов.
- Ограничено движение самокатов в центре.
- Усилены проверки документов на въездах в город.
