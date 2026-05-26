Где ждут молодых и сколько за это платят: итоги встречи выпускников с губернатором Ленобласти

В Ленобласти наступает горячая пора, когд школьники сдают экзамены и выбирают профессию.

Губернатор Александр Дрозденко встретился с лучшими выпускниками Ленинградской области. Собрались отличники, медалисты и победители олимпиад.

Разговор получился честным и «без галстуков». Главный вопрос: стоит ли уезжать за тридевять земель или лучше строить карьеру дома?

Кто сегодня в дефиците?

Как отметил Дрозденко, региону нужны не просто «дипломированные специалисты», а люди с конкретными навыками, пишет 78.ru. Сейчас в области настоящий кадровый голод на технарей.

В топе профессий:

Инженеры и программисты.

Строители и монтажники.

Логисты и профи по робототехнике.

Также очень ждут учителей и врачей. Социальная сфера — это фундамент, без которого регион не сможет расти.

Большие стройки и «промышленное сердце»

Промышленность дает Ленобласти 35% всех денег. Главный проект сейчас — гигантский завод в районе порта Усть-Луга (Балтийский химический комплекс).

Это не просто очередная стройка. Это будет мощнейший газохимический кластер. Там создают тысячи рабочих мест. Причем это не тяжелый ручной труд, а современные пульты управления и высокие технологии.

Ферма 2.0: почему агропром — это модно

Многие до сих пор думают, что сельское хозяйство — это сезонная работа в грязи. На самом деле всё изменилось. Ленобласть производит почти половину (40%) всех продуктов на Северо-Западе.

Сегодняшняя ферма — это компьютеры, автоматика и работа круглый год. Специалисты здесь получают достойные деньги и работают в комфортных условиях.

Главный аргумент — кошелек

Пожалуй, самая приятная новость: Ленинградская область вошла в топ-5 регионов России по темпам роста зарплат. Это официальная статистика.

Деньги в регионе есть, и работодатели готовы бороться за талантливую молодежь.

Для тех, кто готов работать в селах или малых городах, действуют специальные программы. Например, врачи и учителя могут получить выплаты от 500 тысяч до 2 миллионов рублей («Земский доктор» и «Земский учитель»), а также помощь с жильем.

Что в итоге?

Губернатор честно признался, что в свое время сам выбрал Аграрный университет и не прогадал. Его совет выпускникам прост: не бойтесь начинать карьеру в родном крае.

А пока молодых петербуржцев ждет сдача ЕГЭ. В этом году в сдавать экзамен будут более 40 тысяч петербуржцев.

