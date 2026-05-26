Никаких селфи и лишних гудков: почему май и июнь стали самыми опасными месяцами на трассе «Скандинавия»

В Ленобласти лоси начали выходить на дорогу.

Конец весны и начало лета в Ленобласти — это не только дачи и шашлыки, но и период «лосиного патруля». Сейчас на трассах региона стало по-настоящему опасно.

Рассказываем, что происходит в лесах и как не встретиться с полутонным зверем на капоте.

Почему они выходят на дорогу?

У лосей всё просто: в мае и июне у самок закончился отел. Малыши подросли, и всё семейство начинает активно бродить по лесам в поисках сочной травы.

Лосята еще совсем глупые — они не боятся машин и не понимают опасности. А взрослые лоси в этот период теряют бдительность. Для них дорога — это просто удобная поляна или преграда на пути к еде, а не зона риска.

Время «икс»: когда быть начеку

Специалисты вычислили самые опасные часы. Лоси — фанаты сумерек и ночи.

Ночной пик: с 23:00 до 02:00.

с 23:00 до 02:00. Утренний пик: с 05:00 до 09:00.

В это время видимость хуже всего, а звери активнее всего. Если едете в эти часы вдоль леса — сбавьте газ.

Где стоят заборы?

Дорожники пытаются помочь. На самых опасных участках уже натянули 437 километров сетки, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Больше всего ограждений — на трассе А-181 «Скандинавия» (Выборгский район). Там леса очень густые, и зверей традиционно много. Также сетки активно ставят на пути к Светогорску.

Смотрите на электронные табло над дорогой. Если там горит предупреждение о животных — это не просто формальность, а реальный сигнал, что здесь их видели недавно.

Важные советы: что делать, если увидели лося?

1. Не сигнальте и не моргайте фарами. Лось — животное мощное и нервное. Громкий звук или яркий свет могут его напугать. Вместо того чтобы убежать, он может просто напасть на вашу машину.

2. Медленно тормозите. Если увидели зверя издалека, плавно снижайте скорость до полной остановки. Дайте ему уйти.

3. Не выходите из машины. Посмотреть на «лосика» и сделать селфи — плохая идея. Одним ударом копыта он может превратить человека в инвалида.

4. Следите за обочиной. Глаза лося в свете фар светятся ярко-желтым. Если заметили огоньки в кустах — тормозите заранее.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге штрафуют за борщевик по видео.