«Тут работает магия цифр»: как в Петербурге загадать желание, чтобы оно обязательно сбылось

В Северной столице можно загадать жение на любовь, удачу и деньги.

Петербург — город мистический. Здесь на каждом шагу легенды, а за каждым углом прячется чудо. Если у вас есть заветная мечта, город точно знает, как её исполнить. Главное — знать правильные места.



Искусствовед и гид по Санкт-Петербургу Ирина Полевая рассказал "Городовому" самые «рабочие» точки города.

Семимостье: магия чисел

В районе Коломны есть уникальное место — Пикалов мост. Встаньте на него так, чтобы вокруг вас было видно сразу семь мостов.

"И вот когда вы их все увидите, тогда нужно проговорить чётко своё желание про себя. Поскольку мостов семь, то магия цифр тут работает. И считается, что для верности лучше загадывать такое желание либо 7-го числа любого месяца, либо в 7 часов вечера, либо в 7 утра, если вы вдруг там окажетесь", - говорит эксперт.

Поцелуев мост: про любовь

Название говорит само за себя. Это главное место для всех влюбленных и молодоженов. Хотите жить долго и счастливо? Просто поцелуйтесь, когда будете переходить мост или проплывать под ним на катере.

Интересный факт: На самом деле мост назвали в честь купца Поцелуева, который держал рядом трактир «Поцелуй». Но легенда о поцелуях оказалась куда живучее фамилии купца.

Банковский мост: про деньги

Если в кошельке пустовато, идите к грифонам у Казанского собора. Раньше здесь находился Ассигнационный банк, поэтому грифоны «приучены» охранять золото.

"Многие будут ещё и тереть крылья, но этого делать не стоит, потому что уж будет ли вам от этого какая-то прибыль, точно сказать не могу. Просто достаточно проговорить своё желание. А вот ущерб статуям точно будет, памятники лучше не тереть никакие. Это им очень и очень вредно", - отмечает Ирина Полевая.

Сфинксы: за мудростью и удачей

На Университетской набережной стоят настоящие египетские сфинксы. Им больше трех тысяч лет! Считается, что они помогают студентам и тем, кому не хватает мудрости.

"С сфинксами связаны попытки студентов получить эту вековую мудрость. То есть нужно посмотреть им в глаза, попросить удачи и мудрости. Хотя есть тоже мнение, что долго им в глаза смотреть не стоит, потому что иначе можно навлечь на себя неприятности", - говорит экскусствовед.

Маленькие петербургские памятники тоже связаны с загадыванием желаний. Например, Чижик Пыжик. Там же продают монетки. Считается, что если попасть ей по скульптуре, то желание ваше сбудется.

"Такая же история с зайчиком Арсением, который встречает нас на сваях, когда мы идём в Петропавловскую крепость. Если идём, в сторону крепости, держимся левой стороны... Если вам повезёт и ваша монетка задержится на сваe, то желание тоже сбудется непременно", - отмечает эксперт.

