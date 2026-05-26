Швы между плитками снова чистейшие: от сорняков и следа не останется – простой метод борьбы
Швы между плитками снова чистейшие: от сорняков и следа не останется – простой метод борьбы

Опубликовано: 26 мая 2026 00:12
Автор:
Ксения Давыдова
 Проверено редакцией
Как избавиться от сорняков на садовой дорожке

Сорные растения представляют угрозу не только для газонов, но и для межплиточных швов садовых дорожек. Несмотря на регулярное удаление, проблема сорняков часто повторяется. Это не только ухудшает эстетический вид участка, но и может способствовать деформации плиточных покрытий.

Традиционные методы ручного удаления сорняков не всегда эффективы. Агроном Ксения Давыдова предложила решить проблему при помощи простого средства.

Приготовление раствора

Для приготовления эффективного средства против сорняков смешайте 2 литра уксуса, 50 граммов поваренной соли и 1 столовую ложку хозяйственного мыла. Полученным раствором тщательно обработайте участки скопления сорных растений.

"Эффективность данного метода обусловлена свойствами соли и уксуса, которые способствуют полному уничтожению растительных тканей",– объяснила специалист.

Для достижения максимального результата эксперт рекомендуют проводить обработку сорняков в течение нескольких дней.

Ранее мы рассказали, как поступить с корневой порослью плодовых деревьев.

