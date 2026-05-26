Швы между плитками снова чистейшие: от сорняков и следа не останется – простой метод борьбы
Сорные растения представляют угрозу не только для газонов, но и для межплиточных швов садовых дорожек. Несмотря на регулярное удаление, проблема сорняков часто повторяется. Это не только ухудшает эстетический вид участка, но и может способствовать деформации плиточных покрытий.
Традиционные методы ручного удаления сорняков не всегда эффективы. Агроном Ксения Давыдова предложила решить проблему при помощи простого средства.
Приготовление раствора
Для приготовления эффективного средства против сорняков смешайте 2 литра уксуса, 50 граммов поваренной соли и 1 столовую ложку хозяйственного мыла. Полученным раствором тщательно обработайте участки скопления сорных растений.
"Эффективность данного метода обусловлена свойствами соли и уксуса, которые способствуют полному уничтожению растительных тканей",– объяснила специалист.
Для достижения максимального результата эксперт рекомендуют проводить обработку сорняков в течение нескольких дней.
