Откладывать на отпуск целый год не придется: названы дешевые направления для отдыха - россиянам понравится
Россияне привыкли долгие месяцы откладывать на отпуск, в чем-то ограничивать себя, ведь отдых в других странах - недешевое удовольствие. Но есть и бюджетные варианты, которые подойдут даже тем, кто не имеет возможности копить целый год.
Кыргызстан
На территории страны находится знаменитое озеро Иссык-Куль, которое подходит для купания. Возле водоема есть множество гостиниц, санаториев, поэтому здесь получится отдохнуть даже с лечением. Туристы также отмечают комфортный климат и чистейший воздух.
Марокко
"Африканское королевство радует природным разнообразием: через всю страну протянулись Атласские горы, на юге простираются пески Сахары, территорию Марокко омывают Средиземное море и Атлантический океан. Пляжи, серфинг и дайвинг, экскурсии к памятникам архитектуры, хаммамы и талассотерапия", - сообщает портал "Тонкости туризма".
Индия
Страна подойдет для тех, кому интересен культурный колорит, исторические достопримечательности, острая еда и специи. Советуем лететь в Индию по путевке, что снизит вероятность неприятных инцидентов. Здесь нет сервиса, как в Турции или Египте, но отмечаются низкие цены.
Личный опыт
"Я один раз была на озере Иссык-Куль. Меня очень впечатлило место своей природой, энергетикой и чистотой. Здесь комфортно отдыхать, нет большого количества туристов. Про сервис ничего плохого сказать не могу, так как никаких проблем с этим у меня не возникло", - рассказала Полина Аксенова.
