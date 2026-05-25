Городовой / Полезное / Откладывать на отпуск целый год не придется: названы дешевые направления для отдыха - россиянам понравится
Самое читаемое
Новости по теме
Эксклюзив
Новости Петербурга
Последние новости
9230 рублей за ночь и Ленин в придачу: почему в 2026 году все едут в Петербург минимум на месяц Новости Петербурга
Швы между плитками снова чистейшие: от сорняков и следа не останется – простой метод борьбы Полезное
Карета императора, шатер лекаря и 800 труб: как не пропустить всё самое интересное в Петропавловской крепости 27 мая Новости Петербурга
От чемоданов Халка до футбола на замке: как «Зенит» стал эпохой, от которой все немного устали Новости Петербурга
Лью под корень — и опьяневшая герань выстреливает ворохом цветоносов: эта подкормка превратит растение в пышный шар Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Прогноз погоды Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Откладывать на отпуск целый год не придется: названы дешевые направления для отдыха - россиянам понравится

Опубликовано: 25 мая 2026 23:16
Автор:
Полина Аксенова
 Проверено редакцией
Откладывать на отпуск целый год не придется: названы дешевые направления для отдыха - россиянам понравится
Откладывать на отпуск целый год не придется: названы дешевые направления для отдыха - россиянам понравится
Legion-Media
В каких странах можно отдохнуть по низкой цене

Россияне привыкли долгие месяцы откладывать на отпуск, в чем-то ограничивать себя, ведь отдых в других странах - недешевое удовольствие. Но есть и бюджетные варианты, которые подойдут даже тем, кто не имеет возможности копить целый год.

Кыргызстан

legion-media
legion-media

На территории страны находится знаменитое озеро Иссык-Куль, которое подходит для купания. Возле водоема есть множество гостиниц, санаториев, поэтому здесь получится отдохнуть даже с лечением. Туристы также отмечают комфортный климат и чистейший воздух.

Марокко

legion-media
legion-media

"Африканское королевство радует природным разнообразием: через всю страну протянулись Атласские горы, на юге простираются пески Сахары, территорию Марокко омывают Средиземное море и Атлантический океан. Пляжи, серфинг и дайвинг, экскурсии к памятникам архитектуры, хаммамы и талассотерапия", - сообщает портал "Тонкости туризма".

Индия

legion-media
legion-media

Страна подойдет для тех, кому интересен культурный колорит, исторические достопримечательности, острая еда и специи. Советуем лететь в Индию по путевке, что снизит вероятность неприятных инцидентов. Здесь нет сервиса, как в Турции или Египте, но отмечаются низкие цены.

Личный опыт

"Я один раз была на озере Иссык-Куль. Меня очень впечатлило место своей природой, энергетикой и чистотой. Здесь комфортно отдыхать, нет большого количества туристов. Про сервис ничего плохого сказать не могу, так как никаких проблем с этим у меня не возникло", - рассказала Полина Аксенова.

Читайте также на портале "Городовой":

Где находится самый красивый город русского Юга.

Город, являющийся родиной мыловарения и "столицей русского Рождества".

В каком закрытом поселке с XVII века живут потомки новгородцев.

Полезное