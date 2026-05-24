С июня россиянам запретят передавать показания воды по-старому: затронет всех, у кого в квартире счётчики
С июня россиянам запретят передавать показания воды по-старому: затронет всех, у кого в квартире счётчики

Опубликовано: 24 мая 2026 15:13
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
С начала следующего месяца в России изменятся правила передачи показаний за горячую и холодную воду.

Власти объявили, что привычные способы передачи данных — звонки диспетчеру и бумажные квитанции — фактически уходят в прошлое.

Передавать данные придётся только онлайн

Согласно новым требованиям Минстроя России, показания будут принимать только онлайн через:

  • портал Госуслуги
  • личные кабинеты управляющих компаний
  • банковские приложения

Телефонные заявки и бумажные формы больше не считаются основным способом передачи данных.

Вводят жёсткие сроки

Для отправки показаний установили единый период — с 20 по 25 число каждого месяца.

Если владелец квартиры пропустит сроки, первые три месяца начисления будут рассчитывать по среднемесячному потреблению. После этого плату начнут считать уже по нормативу, а такие суммы обычно заметно выше реального расхода воды.

"Умные" счётчики станут главными

Отдельное внимание уделено автоматизированным системам учёта. Если в квартире установлен "умный" счётчик, его данные получат приоритет.

Даже если жилец вручную отправит другие цифры, управляющая компания обязана учитывать информацию именно с прибора.

Перерасчёт за отсутствие сохраняется

Россияне по-прежнему смогут уменьшить плату за воду, газ и вывоз мусора при длительном отсутствии дома — минимум пять полных дней подряд.

Для этого после возвращения нужно предоставить подтверждающие документы: билеты, чеки из гостиниц или отметки в загранпаспорте.

Ранее мы писали о том, что власти вводят новые льготы на ЖКХ.

