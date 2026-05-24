С июня россиянам запретят передавать показания воды по-старому: затронет всех, у кого в квартире счётчики
Власти объявили, что привычные способы передачи данных — звонки диспетчеру и бумажные квитанции — фактически уходят в прошлое.
Передавать данные придётся только онлайн
Согласно новым требованиям Минстроя России, показания будут принимать только онлайн через:
- портал Госуслуги
- личные кабинеты управляющих компаний
- банковские приложения
Телефонные заявки и бумажные формы больше не считаются основным способом передачи данных.
Вводят жёсткие сроки
Для отправки показаний установили единый период — с 20 по 25 число каждого месяца.
Если владелец квартиры пропустит сроки, первые три месяца начисления будут рассчитывать по среднемесячному потреблению. После этого плату начнут считать уже по нормативу, а такие суммы обычно заметно выше реального расхода воды.
"Умные" счётчики станут главными
Отдельное внимание уделено автоматизированным системам учёта. Если в квартире установлен "умный" счётчик, его данные получат приоритет.
Даже если жилец вручную отправит другие цифры, управляющая компания обязана учитывать информацию именно с прибора.
Перерасчёт за отсутствие сохраняется
Россияне по-прежнему смогут уменьшить плату за воду, газ и вывоз мусора при длительном отсутствии дома — минимум пять полных дней подряд.
Для этого после возвращения нужно предоставить подтверждающие документы: билеты, чеки из гостиниц или отметки в загранпаспорте.
