При появлении корневой поросли – обязательно: маточные деревья ответят благодарностью – дадут тройной урожай
Многие садоводы сталкиваются с проблемой обильной корневой поросли у плодовых деревьев, особенно у слив и вишен. В случае привитых деревьев такую поросль необходимо удалять. Молодые побеги истощают основное дерево и способствуют распространению тли, являющейся одним из опасных вредителей.
Удаление поросли также необходимо для обеспечения правильных интервалов между молодыми деревьями, которые должны составлять не менее полутора метров от материнского дерева.
"Очень важно обрезать поросль максимально близко к корню, чтобы избежать стимулирования ещё более интенсивного роста молодых побегов", рассказала агроном Ксения Давыдова читателям издания " Городовой".
Для обеспечения правильного развития деревьев обязательно вносите органические и минеральные удобрения. Недостаточный полив может привести к формированию корневой системы у поверхности почвы, что, в свою очередь, способствует появлению новых побегов. Кроме того, неглубокая посадка дерева также может стимулировать образование корневой поросли.
