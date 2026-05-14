Мистические трубы и «музеи-пустышки»: список мест в Петербурге, на которые не стоит тратить время

Эксперт рассказал про популярные места, которые на самом деле того не стоят.

Петербург — город сказочный, но если расслабиться, можно быстро остаться с пустым кошельком и испорченным настроением.



Архитектурный фотограф Любовь Черник, экскурсовод Ольга Антипина, авторы проекта "Архитектура петербургского настроения" рассказали "Городовому", как быть, чтобы ваш отпуск не превратился в бесконечную очередь и борьбу с зазывалами.

"Мы бы не рекомендовали гулять по Невскому проспекту — уж больно людно. Однако если мы говорим о первом визите в Петербург, куда же без него. Но предупреждаем: количество людей может сразу отпугнуть. Выбирайте утренние часы", - говорят эксперты.

Важный совет: Оформите карту «Подорожник». Даже если вы приехали на пару дней, поездки в метро и автобусах станут ощутимо дешевле.

Как не разориться на Эрмитаже и каналах

Билеты в Эрмитаж берите только онлайн на официальном сайте. Очередь в кассу на месте — это портал в ад, где можно потерять полдня.

"Петербург в мае/июне — это пора белых ночей. И, конечно, мы очень рекомендуем прокатиться по рекам и каналам на водном транспорте. Предупреждаем, что на месте это может влететь в копеечку. Если подготовиться заранее — взять, например, билет онлайн на Горбилете или любом купонаторе — можно сэкономить в 2–3 раза. Не стоит брать билеты на месте", - советуют эксперты.

Осторожно: «бесплатные» фото и дегустации

Если к вам подходит Петр I, обнимает голубь или «живая статуя» — бегите. За одно фото с ними с вас сдерут пару тысяч рублей. Вежливо, но твердо отказывайтесь.

То же самое с зазывалами на дегустации чая или меда. Вас заведут в подвал, нагрузят сомнительной информацией и не выпустят, пока вы что-нибудь не купите.

Про крыши и безопасность

Петербургские крыши — это легенда. Но не идите за первым встречным парнем, который обещает «открыть чердак».

Это незаконно и опасно: можно свалиться или встретить полицию. В городе полно легальных площадок: террасы в ТЦ или официальные экскурсии с ограждениями.

По поводу безопасности: Питер дружелюбен. Но в одиночку гулять по темным дворам-колодцам в три часа ночи не стоит. Это просто неуютно.

Где нас обманывают: мифы и памятники

"И наконец, не стоит тратить время на поиски «Башни грифонов». Это искусственно растиражированная «неформальная» достопримечательность. Никакой мистики здесь и близко нет, к тому же знаки на башне уже давно закрасили. Но если угодно, в городе полно аналогичных труб", - говорят эксперты.

И забудьте про «Дерево любви» и прочие современные железки. Хотите настоящего Петербурга? Сходите в «Мозаичный дворик» на Фонтанке — вот это действительно искусство.

И, пожалуйста, не трите памятники «на удачу». От этого портится металл, а удачи это еще никому не принесло.

Мосты и погода

Помните про развод мостов. Это красиво, но коварно. Если вы живете на Васильевском острове, а гуляете в центре, следите за временем. После часа ночи домой можно попасть только на такси через платный мост (ЗСД), а это дорого.

