Никакого лука и жира: делаю котлеты из говядины сочными иначе - сок брызжет даже после остывания

Котлеты из говядины сделать сухими очень просто, поэтому хозяйкам приходится пользоваться кулинарными лайфхаками. Не нужно добавлять в котлеты много лука. Есть вариант вкуснее и проще.
Ингредиенты:
- говядина - 700 г;
- лук репчатый - 1/2 штуки;
- кабачок - 300 г;
- соль - по вкусу;
- перец чёрный молотый - по вкусу.
Приготовление:
У говядины удалить жилки, плёнки. Мясо нарезать средними кусками. Воспользоваться мясорубкой, прокрутить говядину на 2 раза, что позволит получить нежную текстуру фарша.
Лук очистить, нарезать и также измельчить с помощью мясорубки. Кабачок почистить от семян и кожицы даже в том случае, если он является молодым. Натереть его на мелкой тёрке. Добавить в фарш овощ, соль и перец.
Сформировать котлеты, обвалять их в муке или панировочных сухарях. Нагреть сковороду с маслом, выложить котлеты и обжарить их до полной готовности. Подавать блюдо лучше всего с макаронами, пюре или овощами.
Личный опыт
Весь секрет сочности этих котлет - в кабачке. Из-за тёрки он совсем не чувствуется. Готовлю такие котлеты в сезон кабачков постоянно.
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