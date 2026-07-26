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Никакого лука и жира: делаю котлеты из говядины сочными иначе - сок брызжет даже после остывания

Опубликовано: 26 июля 2026 02:06
 Проверено редакцией
Никакого лука и жира: делаю котлеты из говядины сочными иначе - сок брызжет даже после остывания
Никакого лука и жира: делаю котлеты из говядины сочными иначе - сок брызжет даже после остывания
Городовой ру
Как сделать котлеты из говядины сочными

Котлеты из говядины сделать сухими очень просто, поэтому хозяйкам приходится пользоваться кулинарными лайфхаками. Не нужно добавлять в котлеты много лука. Есть вариант вкуснее и проще.

Ингредиенты:

  • говядина - 700 г;
  • лук репчатый - 1/2 штуки;
  • кабачок - 300 г;
  • соль - по вкусу;
  • перец чёрный молотый - по вкусу.

Приготовление:

У говядины удалить жилки, плёнки. Мясо нарезать средними кусками. Воспользоваться мясорубкой, прокрутить говядину на 2 раза, что позволит получить нежную текстуру фарша.

Лук очистить, нарезать и также измельчить с помощью мясорубки. Кабачок почистить от семян и кожицы даже в том случае, если он является молодым. Натереть его на мелкой тёрке. Добавить в фарш овощ, соль и перец.

Сформировать котлеты, обвалять их в муке или панировочных сухарях. Нагреть сковороду с маслом, выложить котлеты и обжарить их до полной готовности. Подавать блюдо лучше всего с макаронами, пюре или овощами.

Личный опыт

Весь секрет сочности этих котлет - в кабачке. Из-за тёрки он совсем не чувствуется. Готовлю такие котлеты в сезон кабачков постоянно.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить котлеты из индейки и курицы.

Автор:
Полина Аксенова
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