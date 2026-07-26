Сгнившая орхидея выпустит мощный цветонос: залейте ее ароматным настоем – реанимационные действия

Если вы столкнулись с тем, что любимая орхидея начала загнивать, не спешите с ее утилизацией. Есть метод успешного восстановления растения при помощи выполнения ряда несложных процедур.
Специалист по цветоводству Ксения Давыдова рассказала, как применение простой методики способствует активному формированию новых листьев, корневой системы и цветоносов у орхидеи. Для этого требуется применить особый питательный раствор.
Подготовка растения
Прежде всего, необходимо удалить все поврежденные гнилью части растения, а срезы обработать расплавленным воском. Затем следует приготовить восстанавливающий раствор.
Приготовление раствора
Для этого потребуется 2 чайные ложки молотой корицы, которые заливаются одним литром кипящей воды. Раствор настаивается под крышкой до полного остывания, после чего процеживается.
Обработка растения
Полученным настоем необходимо обработать орхидею, погрузив ее в жидкость на тридцать минут. Затем растение следует просушить и пересадить в чистый горшок, используя свежую кору и мох. В течение недели растение должно находиться в прохладном, хорошо освещенном месте. По истечении этого периода можно легко увлажненить цветок из пульверизатора.
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