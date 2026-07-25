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Как увидеть Бога: Омар Хайям дал мудрый совет – под силу абсолютно каждому

Опубликовано: 25 июля 2026 21:16
 Проверено редакцией
Как увидеть Бога: Омар Хайям дал мудрый совет – под силу абсолютно каждому
Как увидеть Бога: Омар Хайям дал мудрый совет – под силу абсолютно каждому
Городовой ру
Мудрая философия Омара Хайяма

Рубаи персидского ученого, философа, математика и поэта Омара Хайяма часто затрагивают темы природы души и сущности бытия. В одном своем стихотворении поэт исследует взаимосвязь человека с божественным началом:

Лишь душа — светлой истины суть и ядро, На одежде души — Божий лик и добро. Все, что знак бытия в своем облике носит, Есть иль Бог, иль сиянье Его серебра!

Хайям утверждает, что душа представляет собой истинную сущность человека, являясь источником света и мудрости. Вторая строка рубаи усиливает этот образ, указывая, что «на одежде души — Божий лик и добро». Здесь душа трактуется как отражение божественной силы, ее проявление в материальном мире, а одежда символизирует тело. Добро, как высшее качество, выступает символом этой связи.

Омар Хайям рассматривает мир как проявление божественного начала: каждое явление представляет собой либо Бога, либо его отражение.

Рубаи побуждает читателя к размышлениям о своем месте в мире, подчеркивая, что все сущее пронизано божественным светом.

Ранее мы рассказали, как пережить горе.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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