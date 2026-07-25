Куда можно переехать после 50 лет - здесь хорошо живется каждому: лучшие города

Автор дзен-канала “Путешествия с фотокамерой” проанализировала несколько регионов России, после чего смогла сделать интересные выводы.
Краснодарский край
Этот регион привлекает россиян отсутствием снега, теплым климатом, морем, санаториями, качеством обслуживания. Особенно часто Краснодарский край выбирают те люди, которые устали от холодных зим.
Республика Татарстан
Казань является крупным городом, но весьма спокойным. Здесь очень чисто, хорошо работает общественный транспорт. На территории города много музеев, прогулочных зон, театров, поэтому скучно точно не будет.
Калужская область
“От Москвы два часа на электричке, а как в другой мир попал. Воздух чистый, города опрятные, старинные домики сохранились. Тишина и покой. С медициной проблем нет — в каждом районе больница. Жилье и продукты раза в два дешевле подмосковных”, - сообщает источник.
Ростовская область
Здесь нет курортной суматохи, однако очень хороший климат. Зимой не придется надевать теплые куртки и шапки. Ростов-на-Дону подойдет не всем, поэтому многие рассматривают Азов или Таганрог.
Личный опыт
Я была во всех регионах, указанных выше. Могу сказать, что ближе всего мне оказалась Республика Татарстан, а также Калужская область. Эти места разные, но что-то в них есть.
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