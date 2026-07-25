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Готовлю котлеты без тонны лука - секрет сочности в другом: съедаются за секунды

Опубликовано: 25 июля 2026 02:06
 Проверено редакцией
Готовлю котлеты без тонны лука - секрет сочности в другом: съедаются за секунды
Готовлю котлеты без тонны лука - секрет сочности в другом: съедаются за секунды
Городовой ру
Как приготовить котлеты из курицы и индейки

Котлеты из курицы и индейки всегда получаются менее сочными, чем хотелось бы. Но даже это мясное блюдо можно сделать идеальным. Использовать много лука точно не придется.

Ингредиенты:

  • куриная грудка - 500 г;
  • филе индейки - 500 г;
  • лук репчатый - 1 штука;
  • сливочное масло - 100 г;
  • соль - по вкусу;
  • чёрный молотый перец - по вкусу.

Приготовление:

С куриной грудки срезать филе, прокрутить его и индейку через мясорубку. Нельзя использовать блендер, так как он испортит структуру фарша. Лук почистить, также пропустить через мясорубку.

Добавить в фарш лук, соль и перец. Перемешать до однородности. Разделить фарш на одинаковые порции.

Сливочное масло нарезать средними кубиками. Добавить по кусочку в каждый мясной шарик, убедиться, что он находится посередине. Сформировать котлеты, обвалять их в муке.

Нагреть сковороду с маслом, выложить котлеты и обжарить их до готовности. Благодаря этому лайфхаку фарш останется сочным и более нежным.

Личный опыт

Я добавляю сливочное масло не только в куриные, но и в говяжьи котлеты. Никогда не использую никакого жира.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как сделать сочные котлеты без мясорубки.

Автор:
Полина Аксенова
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