Готовлю котлеты без тонны лука - секрет сочности в другом: съедаются за секунды

Новости по теме

Нарезанный, натертый или прокрученный на мясорубке? Какой лук лучше всего добавлять в котлетный фарш

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Растворяю эти элементы в ведре воды и поливаю лук в июле: головки будут весом по 500 гр. — долежат до следующей весны

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Готовлю котлеты без мясорубки - получаются в разы сочнее и вкуснее: вот в чем секрет

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Нож мясорубки стал острым, как скальпель — секрет от старого мясника с рынка

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Закинули в кормушку лук — и куры больше не болеют: несутся как из пулемёта даже в зимний период

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