Готовлю котлеты без тонны лука - секрет сочности в другом: съедаются за секунды

Котлеты из курицы и индейки всегда получаются менее сочными, чем хотелось бы. Но даже это мясное блюдо можно сделать идеальным. Использовать много лука точно не придется.
Ингредиенты:
- куриная грудка - 500 г;
- филе индейки - 500 г;
- лук репчатый - 1 штука;
- сливочное масло - 100 г;
- соль - по вкусу;
- чёрный молотый перец - по вкусу.
Приготовление:
С куриной грудки срезать филе, прокрутить его и индейку через мясорубку. Нельзя использовать блендер, так как он испортит структуру фарша. Лук почистить, также пропустить через мясорубку.
Добавить в фарш лук, соль и перец. Перемешать до однородности. Разделить фарш на одинаковые порции.
Сливочное масло нарезать средними кубиками. Добавить по кусочку в каждый мясной шарик, убедиться, что он находится посередине. Сформировать котлеты, обвалять их в муке.
Нагреть сковороду с маслом, выложить котлеты и обжарить их до готовности. Благодаря этому лайфхаку фарш останется сочным и более нежным.
Личный опыт
Я добавляю сливочное масло не только в куриные, но и в говяжьи котлеты. Никогда не использую никакого жира.
Ранее портал "Городовой" рассказал, как сделать сочные котлеты без мясорубки.