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Седину краской больше не закрашиваю: 5 минут – и белых волосков больше не видать

Опубликовано: 25 июля 2026 02:25
 Проверено редакцией
Седину краской больше не закрашиваю: 5 минут – и белых волосков больше не видать
Седину краской больше не закрашиваю: 5 минут – и белых волосков больше не видать
Городовой ру
Как быстро избавиться от седины

Седые корни, появляющиеся через пару недель после окрашивания, способны испортить настроение и сделать образ неопрятным. Постоянное использование стойких красителей бьет по бюджету и истончает волосы, лишая их блеска.

Но есть безопасный прием, который позволяет замаскировать отросшие участки буквально за пару минут. Для этого не нужна агрессивная химия — достаточно косметички с тенями для век.

Как выбрать тени и правильно нанести

Отдавайте предпочтение матовым теням с плотной текстурой и высокой кроющей способностью — без шиммера и перламутра, иначе седина будет не замаскирована, а подсвечена. Подбирайте оттенок максимально близко к вашему натуральному цвету корней, учитывая подтон (теплый или холодный).

Для процедуры возьмите кисть средней жесткости с коротким синтетическим ворсом — она распределяет пигмент точечно, не затрагивая длину. Наносите сухим способом на проборы и зоны с выраженной сединой, затем тщательно растушуйте подушечками пальцев для естественного перехода.

Пошаговый алгоритм маскировки

Действуйте в несколько простых шагов:

  1. Отделите прядь за прядью, обрабатывая только корневую зону шириной 1–2 см.
  2. Вбивающими движениями кисти вносите пигмент, слегка втирая его между волосками.
  3. Сделайте легкий массаж кожи у корней для смешивания тонов.
  4. При необходимости нанесите второй слой для более стойкого покрытия.
  5. Расчешите волосы гребнем с редкими зубьями, чтобы убрать излишки и выровнять цвет.

Плюсы и минусы

Основные плюсы — скорость (3–5 минут), безопасность для структуры волос и возможность корректировки в любой момент. Тени держатся до первого мытья головы и не оставляют следов на одежде при правильной растушевке. Однако учтите ограничения:

  • Способ не подходит для влажных или жирных корней — пигмент скатается.
  • Не используйте этот прием ежедневно на одном участке, чтобы избежать забивания пор.
  • Для седины более 30% лучше выбрать стойкий краситель, так как объем волос создает слишком много пустот.

Вывод

Тени для век — это идеальный экспресс-метод для экстренных ситуаций: перед важной встречей, свиданием или фотосессией. Он не заменяет полноценное окрашивание, но дает передышку волосам и копилке. Держите в косметичке матовые тени в тон — и седые корни перестанут быть проблемой.

Ранее "Городовой" раскрывал еще один способ закрашивания седины.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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