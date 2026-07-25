Городовой / Новости Петербурга / Одна ложка на кастрюлю — и пельмени никогда не разварятся: вкус улучшится даже у магазинных полуфабрикатов
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Секрет хруста — в подготовке: почему молодую картошку нельзя просто так бросать на сковороду Новости Петербурга
Овнам - превосходство, Стрельцам - сюрприз: гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа - что ждет каждого Полезное
Делаю ловушку для слизней из пластикового стаканчика — и они сбегают, будто огня испугались Полезное
Седину краской больше не закрашиваю: 5 минут – и белых волосков больше не видать Новости Петербурга
Готовлю котлеты без тонны лука - секрет сочности в другом: съедаются за секунды Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Одна ложка на кастрюлю — и пельмени никогда не разварятся: вкус улучшится даже у магазинных полуфабрикатов

Опубликовано: 25 июля 2026 03:45
 Проверено редакцией
Одна ложка на кастрюлю — и пельмени никогда не разварятся: вкус улучшится даже у магазинных полуфабрикатов
Одна ложка на кастрюлю — и пельмени никогда не разварятся: вкус улучшится даже у магазинных полуфабрикатов
Городовой ру
Как правильно варить пельмени

Даже самые качественные пельмени можно безнадежно испортить при варке: тесто разбухает, теряет упругость, а изделия превращаются в бесформенную кашицу. Чтобы избежать этого, не обязательно переходить на ручную лепку или дорогие бренды. Достаточно добавить в воду один простой продукт, который есть в каждом доме. Речь идет о картофельном крахмале — доступном ингредиенте, сохраняющем целостность теста и улучшающем вкус, пишет news102.

Почему крахмал работает и как его применять

Картофельный крахмал выполняет две задачи: укрепляет структуру теста, не давая ему расползаться, и придает пельменям легкий глянец, который усиливает восприятие вкуса. В кипящей воде крахмал образует коллоидный раствор, обволакивающий каждое изделие и снижающий трение между ними. Однако важен баланс: избыток порошка сделает бульон мутным и слизистым, а пельмени начнут слипаться. На стандартную трехлитровую кастрюлю используйте не более 1 столовой ложки крахмала.

Правильная техника варки

  • Действуйте по четкому алгоритму для идеального результата:
  • Наполните кастрюлю водой, доведите до интенсивного кипения, посолите.
  • Добавьте 1 столовую ложку крахмала и тщательно размешайте до полного растворения — не допускайте комков.
  • Сразу закладывайте пельмени, аккуратно перемешивая.
  • Варите до всплытия, затем держите на огне еще 2-3 минуты.
  • Снимайте готовые изделия шумовкой и сразу подавайте с маслом или соусом.

Вывод

Одна ложка крахмала превращает обычную варку в гарантию упругого теста и насыщенного вкуса. Просто добавьте порошок в воду перед закладкой, и даже магазинный продукт заиграет как домашний. Главное, соблюдайте дозировку, и блюдо не разочарует.

Личный опыт

Автор «Городового» Алина Владимирова перепробовала десяток способов сварки замороженных пельменей, пока не наткнулась на этот лайфхак. Теперь добавляет полную ложку крахмала на 3 литра воды, размешивая до прозрачности и варю ровно по инструкции. Даже дешевые пельмени из ближайшего супермаркета держат форму и не лопаются. При этом важно понимать, что нужно обязательно обновлять воду для каждой новой порции.

Ранее "Городовой" рассказывал, как правильно готовить котлеты.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью