Личное сообщение решит всё: Власти Петербурга решили спросить у горожан о вейпах

С 1 марта 2027 года регионы имеют право вводить дополнительные ограничения на розничную продажу вейпов.

В Законодательном Собрании уже прошло второе заседание специальной рабочей группы. Депутаты и эксперты решают, как именно ограничить продажу «электронок».

Что изменится в 2027 году?

Сейчас у регионов не так много власти в этом вопросе. Но правила игры скоро поменяются. С 1 марта 2027 года вступает в силу федеральный закон, который дает городам карт-бланш.

Петербург сможет сам решать: вводить жесткие ограничения или вовсе полностью запретить продажу вейпов и жидкостей на своей территории.

Времени до 2027 года кажется много, но рабочая группа хочет подготовить четкий план заранее.

Почему это важно сейчас?

Главная причина такой активности — защита подростков. Вейпы часто выглядят как яркие гаджеты и пахнут фруктами, что привлекает детей.

Для справки: в России уже действуют некоторые запреты. Например, вейпы нельзя продавать на ярмарках, через автоматы или с открытой выкладкой на витрине.

Также запрещена продажа несовершеннолетним. Однако власти считают, что этих мер недостаточно, так как вейпы всё равно остаются слишком доступными.

Город подскажет

Власти Петербурга решили не просто выпускать указы, а спросить мнение самих жителей. Сейчас идет сбор предложений.

Чиновники хотят понять, что думают петербуржцы: стоит ли закрывать специализированные лавки или достаточно ужесточить контроль?

Если у вас есть дельные мысли, как навести порядок в этой сфере, ими можно поделиться. Председатель ЗакСа Александр Бельский принимает предложения в личных сообщениях в соцсетях.

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