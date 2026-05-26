9230 рублей за ночь и Ленин в придачу: почему в 2026 году все едут в Петербург минимум на месяц
В 2026 году привычный формат отпуска на неделю уходит в прошлое. Всё больше людей выбирают «долгие дистанции» — поездки от 30 дней и дольше.
Аналитики «Яндекс Путешествий» изучили данные бронирований и выяснили, куда именно все рванули, пишет "Деловой Петербург".
Петербург — в лидерах, но стоит недешево
Санкт-Петербург и Ленинградская область прочно закрепились на втором месте в топе. Каждый седьмой турист-«долгожитель» выбирает именно эти края.
Средняя цена за ночь при долгом бронировании в Петербурге — около 9 230 рублей. Это не самый бюджетный вариант, но город берет своей атмосферой.
Люди едут сюда не просто на экскурсии, а чтобы «пожить как местный»: работать из кофеен, гулять по набережным и ходить в театры.
Где отдыхают больше месяца?
Лидером рейтинга предсказуемо стал Краснодарский край. На него приходится почти треть всех бронирований. Юг — это база для тех, кто хочет сбежать от плохой погоды.
Вот как выглядит топ-5 направлений для долгого отдыха:
- Краснодарский край (29% бронирований).
- Петербург и Ленобласть (14%).
- Крым (11%) — здесь зафиксирован самый мощный скачок интереса (+79% за год).
- Москва и Подмосковье (8%).
- Калининградская область (4%).
Если бюджет ограничен, эксперты советуют присмотреться к Ростовской области. Там ночь в среднем обходится в 6 310 рублей — это самое выгодное предложение среди популярных регионов.
Удаленка — главный двигатель туризма
Почему люди стали уезжать на так долго? Всё дело в новом стиле жизни. Многие россияне теперь работают удаленно.
Зачем сидеть в четырех стенах дома, если можно перевезти ноутбук к морю или в красивый исторический центр? Такой формат называют «воркейшн» (от англ. work + vacation) — когда ты и работаешь, и отдыхаешь одновременно.
А что за границей?
Интерес к зарубежным поездкам на месяц и дольше тоже вырос. Лидеры здесь — Абхазия, Турция и Италия.
Если хочется экзотики и экономии, стоит обратить внимание на Узбекистан, Монголию и Азербайджан. Там общая сумма за перелет и жилье получается самой доступной.
Кстати, в Грузии, Киргизии и на Филиппинах жилье для «долгожителей» за год подешевело почти в два раза. Это отличный повод сменить обстановку.
Китайские туристы возвращаются в Петербург
В то же время Санкт-Петербург снова заполняется гостями из Китая. Этому помогло продление безвизового режима.
Что они ищут?
- Классика: Янтарная комната и Эрмитаж.
- История: Так называемый «Красный маршрут» по ленинским местам.
- Новые тренды: Китайская молодежь теперь охотится за нашей местной кухней и ходит на современные спектакли.
Чтобы туристам было удобнее, в Питере и Ленобласти активно внедряют стандарт «China Friendly». Это значит, что в отелях и ресторанах появляется персонал со знанием языка, навигация на китайском и привычные им способы оплаты.
Ранее «Городовой» рассказывал, в какие города лучше поехать в Китае.