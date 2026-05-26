9230 рублей за ночь и Ленин в придачу: почему в 2026 году все едут в Петербург минимум на месяц

На Петербург и Ленобласть приходится 14% от общего числа долгосрочных бронирований.

В 2026 году привычный формат отпуска на неделю уходит в прошлое. Всё больше людей выбирают «долгие дистанции» — поездки от 30 дней и дольше.

Аналитики «Яндекс Путешествий» изучили данные бронирований и выяснили, куда именно все рванули, пишет "Деловой Петербург".

Петербург — в лидерах, но стоит недешево

Санкт-Петербург и Ленинградская область прочно закрепились на втором месте в топе. Каждый седьмой турист-«долгожитель» выбирает именно эти края.

Средняя цена за ночь при долгом бронировании в Петербурге — около 9 230 рублей. Это не самый бюджетный вариант, но город берет своей атмосферой.

Люди едут сюда не просто на экскурсии, а чтобы «пожить как местный»: работать из кофеен, гулять по набережным и ходить в театры.

Где отдыхают больше месяца?

Лидером рейтинга предсказуемо стал Краснодарский край. На него приходится почти треть всех бронирований. Юг — это база для тех, кто хочет сбежать от плохой погоды.

Вот как выглядит топ-5 направлений для долгого отдыха:

Краснодарский край (29% бронирований). Петербург и Ленобласть (14%). Крым (11%) — здесь зафиксирован самый мощный скачок интереса (+79% за год). Москва и Подмосковье (8%). Калининградская область (4%).

Если бюджет ограничен, эксперты советуют присмотреться к Ростовской области. Там ночь в среднем обходится в 6 310 рублей — это самое выгодное предложение среди популярных регионов.

Удаленка — главный двигатель туризма

Почему люди стали уезжать на так долго? Всё дело в новом стиле жизни. Многие россияне теперь работают удаленно.

Зачем сидеть в четырех стенах дома, если можно перевезти ноутбук к морю или в красивый исторический центр? Такой формат называют «воркейшн» (от англ. work + vacation) — когда ты и работаешь, и отдыхаешь одновременно.

А что за границей?

Интерес к зарубежным поездкам на месяц и дольше тоже вырос. Лидеры здесь — Абхазия, Турция и Италия.

Если хочется экзотики и экономии, стоит обратить внимание на Узбекистан, Монголию и Азербайджан. Там общая сумма за перелет и жилье получается самой доступной.

Кстати, в Грузии, Киргизии и на Филиппинах жилье для «долгожителей» за год подешевело почти в два раза. Это отличный повод сменить обстановку.

Китайские туристы возвращаются в Петербург

В то же время Санкт-Петербург снова заполняется гостями из Китая. Этому помогло продление безвизового режима.

Что они ищут?

Классика: Янтарная комната и Эрмитаж.

История: Так называемый «Красный маршрут» по ленинским местам.

Новые тренды: Китайская молодежь теперь охотится за нашей местной кухней и ходит на современные спектакли.

Чтобы туристам было удобнее, в Питере и Ленобласти активно внедряют стандарт «China Friendly». Это значит, что в отелях и ресторанах появляется персонал со знанием языка, навигация на китайском и привычные им способы оплаты.

