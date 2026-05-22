Месяц в Китае за цену перелета в Сочи: летим за 35 тысяч, гуляем по Шанхаю и забываем о визовых центрах

Безвизовый режим с Россией продлен до 31 декабря 2027 года.

Китай решил продлить безвизовый режим для россиян до конца 2027 года. Это отличная возможность увидеть Великую стену или отдохнуть на море, не тратя время на бюрократию.

Изначально упрощенный режим должен был закончиться в 2026 году. Теперь его официально продлили до 31 декабря 2027 года.

Правила простые:

В стране можно находиться до 30 дней .

. Цели любые: отдых, бизнес, поездка к друзьям или обычный транзит.

Виза не нужна, если вы едете в составе организованной группы (от 5 до 50 человек) через аккредитованное турагентство.

Куда поехать и сколько это стоит

Как рассказала "Городовому" генеральный директор компании TOURisME Мария Романова, самые популярные направления сейчас — Пекин и Шанхай. Туда едут за футуристичными небоскребами, вкусной едой и древней историей.

Если хочется моря, ваш выбор — остров Хайнань.

"Для пляжного отдыха летом лучше всего подходит остров Хайнань, который часто называют «Восточными Гавайями». В этот период там теплое море, тропический климат и комфортная погода для отдыха. Кроме того, на острове большой выбор современных качественных отелей с высоким уровнем сервиса. Поэтому Хайнань сейчас — одно из самых популярных направлений для тех, кто хочет совместить Азию и полноценный морской отдых", - говорит эксперт.

Что по деньгам?

Цены на билеты приятно удивляют. Сейчас можно найти перелет туда-обратно примерно за 35–40 тысяч рублей. Для такого дальнего направления это очень бюджетно.

"Для экскурсионного отдыха Китай хорош практически круглый год — ярко выраженной сезонности на материковой части страны нет, поэтому комфортно путешествовать можно и летом, и зимой", - отмечает Мария Романова.

Почему это выгодно всем

Китайцы тоже активно едут к нам. В начале этого года они стали лидерами по турпотоку в Россию. Чаще всего они посещают Москву и Санкт-Петербург.

Россия, в свою очередь, планирует запустить такие же безвизовые программы с Саудовской Аравией, Малайзией и Бахрейном. Так что выбор направлений для легких путешествий скоро станет еще шире.