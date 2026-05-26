Россиян ждёт погодный хаос: температура рухнет до осенних значений

На этой неделе погода в России начнёт резко меняться.

Пока одни регионы продолжают изнывать от жары, другие уже готовятся к похолоданию, ливням и даже мокрому снегу.

Юг России: жара начнёт отступать

Неделя на юге страны стартует с гроз и кратковременных ливней. Несмотря на осадки, воздух в Причерноморье успеет прогреться до +24…+29 градусов.

Однако затем облаков станет больше, а жара постепенно пойдёт на спад. К концу недели температура местами уже не превысит +19…+24 градусов.

Северо-Запад: дожди и даже снег

Северо-Запад России окажется под влиянием североатлантического циклона. Небо затянут плотные облака, начнутся дожди, а на севере местами возможен снег.

Днём в северных районах ожидается всего +6…+11 градусов, в южных — до +17.

Центральная Россия: погода станет почти осенней

В Центральной России похолодание почувствуют уже со вторника. Если в понедельник воздух ещё прогреется до +17…+22 градусов, то затем температура резко снизится.

Из-за плотной облачности и дождей столбики термометров покажут лишь +11…+16 градусов — такие значения больше напоминают сентябрь.

Урал и Сибирь: контрастная неделя

На Урале жара до +30 градусов удержится только в первой половине недели. Затем придут грозы и похолодание до +18…+23.

А вот юг Сибири, наоборот, ждёт постепенное потепление. Несмотря на ливни и грозы, днём воздух прогреется до +22…+27 градусов.

Москва и Петербург: дожди и прохлада

В Москве дожди начнутся уже в начале недели. В понедельник температура составит +17…+20 градусов, но затем похолодает до +11…+14.

В Санкт-Петербурге также ожидаются осадки и прохладная погода — от +12 до +15 градусов с дальнейшим понижением к концу недели.

Ранее мы писали о том, что синоптики предупредили сразу несколько регионов о похолодании.