Что делать в Туле в июне, июле и августе - примерный план для туристов: покупка пряников - только начало

Лето прекрасно подходит не только для отдыха рядом с морем, но и путешествия по российским городам. Любителям исторических мест стоит рассмотреть Тулу. Город является старинным, он сохранил множество достопримечательностей прошлых эпох. Чем можно тут заняться?

В Туле редко бывает жара в +30 градусов, так как лето здесь считается комфортным и мягким. Температура воздуха держится на отметках +25...+27 градусов. В ночное время суток температура опускается до +18 градусов. Дожди идут достаточно редко, наблюдается большое количество солнечных дней.

В первый летний месяц можно заняться длительными прогулками, экскурсиями по городу. Здесь есть множество мест, которые нужно посмотреть.

"Начать прогулку стоит с Тульского кремля, ведь он — сердце города. Запланируйте осмотр главных городских экспозиций — их найдете в самых популярных музеях: оружия, тульского пряника и самоваров. А вечера после богатого на впечатления дня можно проводить на живописной Казанской набережной", - сообщает портал "КП".

В июле стоит заняться путешествием под открытым небом. Отправляйтесь на Куликово поле. Здесь проводятся экскурсии, где можно узнать много информации о знаменитой битве. Также месяц подходит для посещения выставок в самом городе.

В августе стоит посетить Ясную Поляну - родовое имение Льва Толстого. В усадьбе все сохранилось в неизменном виде, поэтому получится прикоснуться к истории. Обязательно посетите озера Кондуки. Пейзажи тут имеют инопланетный вид, при этом вода окрашена в бирюзовый оттенок. В местных лесах можно пособирать грибы и ягоды.

"Я была в Туле лишь один раз. Осталась под впечатлением от местной архитектуры, большого количества достопримечательностей, приветливых местных жителей. Советую всем посетить этот город. Не забудьте приобрести знаменитые тульские пряники", - рассказала Полина Аксенова.