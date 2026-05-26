Городовой / Полезное / Что делать в Туле в июне, июле и августе - примерный план для туристов: покупка пряников - только начало
Самое читаемое
Новости по теме
Эксклюзив
Новости Петербурга
Последние новости
Последний звонок с «планом Б»: Петербург провожает более 29 тысяч школьников и спасает тех, кто остался без аттестата Новости Петербурга
Почему мужчины предают тех женщин, которых любят — мудрый Хайям объяснил парадокс одной фразой Полезное
ПМЭФ-арифметика: бронь за 234 дня, аномалия Мурманска и «золотой» час в лимузине за 43 тысячи Новости Петербурга
230 событий и музыкальный мост: гид по самому длинному Дню города в Петербурге Новости Петербурга
Где ждут молодых и сколько за это платят: итоги встречи выпускников с губернатором Ленобласти Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Прогноз погоды Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Что делать в Туле в июне, июле и августе - примерный план для туристов: покупка пряников - только начало

Опубликовано: 26 мая 2026 08:15
Автор:
Полина Аксенова
 Проверено редакцией
Что делать в Туле в июне, июле и августе - примерный план для туристов: покупка пряников - только начало
Что делать в Туле в июне, июле и августе - примерный план для туристов: покупка пряников - только начало
Legion-Media
Чем заняться в Туле в летние месяцы

Лето прекрасно подходит не только для отдыха рядом с морем, но и путешествия по российским городам. Любителям исторических мест стоит рассмотреть Тулу. Город является старинным, он сохранил множество достопримечательностей прошлых эпох. Чем можно тут заняться?

Погода летом

В Туле редко бывает жара в +30 градусов, так как лето здесь считается комфортным и мягким. Температура воздуха держится на отметках +25...+27 градусов. В ночное время суток температура опускается до +18 градусов. Дожди идут достаточно редко, наблюдается большое количество солнечных дней.

Legion-Media
Legion-Media

План действий на июнь

В первый летний месяц можно заняться длительными прогулками, экскурсиями по городу. Здесь есть множество мест, которые нужно посмотреть.

"Начать прогулку стоит с Тульского кремля, ведь он — сердце города. Запланируйте осмотр главных городских экспозиций — их найдете в самых популярных музеях: оружия, тульского пряника и самоваров. А вечера после богатого на впечатления дня можно проводить на живописной Казанской набережной", - сообщает портал "КП".

План действий на июль

В июле стоит заняться путешествием под открытым небом. Отправляйтесь на Куликово поле. Здесь проводятся экскурсии, где можно узнать много информации о знаменитой битве. Также месяц подходит для посещения выставок в самом городе.

Legion-Media
Legion-Media

План действий на август

В августе стоит посетить Ясную Поляну - родовое имение Льва Толстого. В усадьбе все сохранилось в неизменном виде, поэтому получится прикоснуться к истории. Обязательно посетите озера Кондуки. Пейзажи тут имеют инопланетный вид, при этом вода окрашена в бирюзовый оттенок. В местных лесах можно пособирать грибы и ягоды.

Опыт автора

"Я была в Туле лишь один раз. Осталась под впечатлением от местной архитектуры, большого количества достопримечательностей, приветливых местных жителей. Советую всем посетить этот город. Не забудьте приобрести знаменитые тульские пряники", - рассказала Полина Аксенова.

Читайте также на портале "Городовой":

Какие продукты можно купить в Беларуси на 50 рублей.

Город России, который относится к труднодоступным.

В каком российском городе есть архитектура Бельгии и Италии.

Полезное